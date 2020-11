Orosz filmkamera fog elsőként forogni az űrben

Állítólag ténylegesen arra készül, hogy kivonuljon az űrbe és ott forgasson filmet Tom Cruise, aki az Axiom SpaceX és a NASA segítségével fog elrajtolni. A színész mellett ott lesz Doug Liman rendező is, illetve egy ülés még szabadon van, úgyhogy nem tudni, ki lesz a harmadik utas. Reméljük, nem a…



Ám úgy tűnik, hogy az oroszoké lesz az elsőség a ténylegesen világűrben forgatott filmek listáján. Legalábbis erre lehet következtetni a Roszkoszmosz orosz űrügynökség és az orosz Első csatorna (Первый Канал, Pervij Kanal) szeptemberben nyilvánosságra hozott terveiből.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz