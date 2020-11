Technológia

Először továbbítottak hazánkban nagyfelbontású röntgenfelvételt 5G-vel

Magyarországon először továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételt elektronikusan, 5G hálózaton keresztül Varga Róbert, a győri Széchenyi István Egyetem villamosmérnök hallgatója, az Innomed Medical Zrt., a Vodafone Magyarország és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakmai és technológiai támogatásával. Ez az egészségügyi innováció új távlatokat nyit a különböző távdiagnosztikai eljárásokban is - jelentették be online sajtótájékoztatón kedden Budapesten.



Az egészségügyi képalkotó eszközökkel készült leletek gyors és hatékony orvosi kiértékelése szempontjából létfontosságúnak nevezte Varga Róbert innovációját Dévai Endre, az Innomed Zrt. elnöke.



Az 5G hálózat olyan sebességgel továbbít adatokat, ami eddig nem volt lehetséges - mondta Aranyosné Börcs Janka, az NMHH főigazgatója.



A röntgenfelvételeket jelenleg valamilyen külső adathordozón viszik az azt készítő eszköztől a földrajzilag távolabbi leletező eszközig. Az 5G hálózat viszont lehetővé teszi a nagyméretű fájlok gyors és csaknem azonnali továbbítását, ami rendkívül fontos, hiszen akár néhány megtakarított perc is életeket is menthet - mondta Varga Róbert ötletgazda.



Hozzátette: az innováció lehetővé teszi a külső adathordozó kiiktatását, a felvételek pillanatok alatt a röntgengépről egy szerveren keresztül egyenesen a leletező munkaállomásokra érkeznek, ami például mobil szűrőállomások esetében fontos.



Dévai Endre elmondta, hogy a mérnökhallgató a folyamatban lévő legújabb kutatáshoz csatlakozott, ami egy könnyen telepíthető és fertőtleníthető, akár válságövezetekben is alkalmazható, gyors diagnosztikai eszköz kifejlesztésére irányul. Ez az eszköz az alacsony dózisú, több célú, lineáris rétegfelvételi akkumulátoros berendezés (DTS), amellyel egy felvétel elkészítése 10 másodperc. Az 5G szerepe pedig a felvételkészítéskor keletkező, nagyméretű, közel 2 GB adatnak a leletező berendezés felé történő továbbításakor jelenik meg.



Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország igazgatóságának alelnöke kiemelte: a sebességben, a kapacitásban és az alacsony késleltetésben hoz újdonságot az 5G, amely akár egymillió eszközt képes kiszolgálni egy négyzetkilométeren. Ez a sokszoros kapacitás a gépek kommunikációjában hoz majd változást, így az egészségügy digitalizációja is jelentősen felgyorsulhat.



Aranyosné Börcs Janka felidézte: szakmai viták után 2019-ben olyan 5G frekvenciaértékesítést valósítottak meg, amely partneri együttműködésre ösztönzi a szolgáltatókat és a technológia alkalmazóit. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan egyre több ilyen együttműködés jön létre, erősítve és közelítve egymáshoz az infokommunikációs és az egészségügyi szektort. A főigazgató szintén gratulált Varga Róbertnek, és bejelentette: a hallgató témában tartott TDK-előadását az NMHH különdíjjal ismerte el.

Az Innomed több mint harminc éve foglalkozik diagnosztikai berendezések kutatás-fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével a világ több mint 100 országában. A magyar cég tulajdonosai a jelenlegi és a volt dolgozók. Fő fejlesztési területei a kardiológia (klinikai defibrillátorok, EKG berendezések és ágymelletti vagy hordozható őrzőmonitorok) és a radiológia (röntgengenerátorok, direkt digitalizáló röntgenfelvételi állomások), képalkotó és képfeldolgozó rendszerek.



A Vodafone a mobilszolgáltatók közül elsőként indította el tavaly a kültéri kereskedelmi 5G szolgáltatását Budapest belvárosában. Az idén áprilisban a cég további frekvenciákat szerzett az NMHH frekvencia aukcióján, ezzel pedig megkezdődött az 5G hálózatának szigetszerű kiépítése. Októberben közel 200 bázisállomáson kapcsolták fel az 5G-t, így a főváros szinte teljes területén elérhetővé vált az 5G szolgáltatás.