Bővíti budapesti 5G lefedettségét a Telekom

2020.11.20 17:18 MTI

A Magyar Telekom a magyarországi szolgáltatók közül elsőként a tavaszi spektrumértékesítési eljáráson értékesített 2100 Megahertzes (MHz) frekvenciasávon is elindítja 5G szolgáltatását, a tervek szerint az év végére 11-ről 30 százalékra bővíti 5G hálózata lakosságra vetített lefedettségét a fővárosban - közölte a cég az MTI-vel pénteken.



A szolgáltató az idén április elején a 3,6 Gigahertzes (GHz) frekvencián indította el kereskedelmi 5G szolgáltatását. Jelenleg Budapest és Budaörs mellett már 21 Balaton parti településen és öt megyeszékhelyen (Zalaegerszeg, Debrecen, Szeged, Kecskemét és Szombathely) érhető el.



Lubor Zatko, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint elmondta: a korábban már használt frekvenciatartományok újrakonfigurálásával, valamint az új frekvenciatartománnyal egyre többen használhatják az 5G előnyeit, ha erre alkalmas készülékük van. Ráadásul az Ericsson Spektrum Sharing technológiájának alkalmazásával a 4G-t használó ügyfelek is jobb szolgáltatást kapnak.



Míg a 3,6 GHz-es frekvenciatartomány nagy sebességet és kapacitást tesz lehetővé kis területen, addig a 2100 MHz-es tartomány az 5G lefedettség nagyobb területre kiterjesztését teszi lehetővé, és beltérben is jó 5G élményt kínál. A cég a két frekvenciatartományt kombinálja - közölték.