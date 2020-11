Tech

A Messengerbe és Instagramra is érkeznek a megsemmisülő üzenetek

Hamarosan az európai, így a magyar felhasználók számára is elérhetővé válik a Messengerben és az Instagram egységes üzenetküldő felületén az Eltűnéses mód (Vanish mode) névre keresztelt funkció. Ha ezt bekapcsoljuk, az adott felhasználóval közös üzenetfolyamban váltott üzenetek automatikusan eltűnnek a chatfelület bezárásakor.



Az új funkciót november 16-ától kezdődően fokozatosan aktiválja majd a Facebook a Messenger és az Instagram mobilalkalmazásokban. Az Eltűnéses mód korábban már elérhető az amerikai, és néhány más országban élő felhasználók számára, de az európai felhasználók körében most debütál.



Az Eltűnéses mód bekapcsolásával egyszerűvé válik a Messengerben olyan üzeneteket váltani, amelyek nem maradnak meg az utókornak, hanem a chatfelület bezárása után automatikusan eltűnnek az összes partnernél. A működési elv egyszerű: ha valaki látta az adott üzenetet, és elhagyja a chatfelületet, az üzenet megsemmisül.



Rendkívül egyszerűen aktiválni lehet az Eltűnéses módot a mobil alkalmazásban: a hagyományos chatfelületen felfelé kell húzni az ujjunkat hozzá. Ha ugyanezt még egyszer elvégezzük, visszatér a hagyományos üzenetküldő felület, amelyben az üzenetek olvasás után is megmaradnak. Annak érdekében, hogy mindenki boldoguljon a használatával, az Eltűnéses mód első használatakor egy olyan képernyő jelenik meg, amely elmagyarázza az üzemmód használatát.



Kizárólag a Facebookon vagy Instagramon ismerősnek felvett felhasználókkal lehetséges aktiválni az Eltűnéses módot, idegenekkel nem. Ráadásul az eltűnős üzenetek módba váltást jóvá kell hagynia a másik félnek is, mielőtt bekapcsol. Ha pedig valaki képernyőmentést rögzítene az eszközön, mialatt aktív az Eltűnéses mód, a másik fél erről értesítést kap. Az Eltűnéses módban is meg lehet osztani GIF-eket, emojikat vagy reakcióikonokat, ahogyan azt a felhasználók a Messengerben már megszokhatták.