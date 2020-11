Internet

Digitális Jólét Program: Magyarország az 5G élvonalában jár

Magyarország kedvező pozícióját emelte ki az 5G terén Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője az 5G Koalíció által szervezett konferencián a Digitális Jólét Nonprofit Kft. hétfői tájékoztatása szerint.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény idézi Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, aki a szakmai konferencián köszöntőjében rámutatott: az 5G technológia életünk számos területére kihat, a közlekedéstől az agráriumon át a logisztikáig. Azok az országok, amelyek nem élnek az ebben rejlő lehetőségekkel, elveszítik versenyképességüket, ezért is fontosak Magyarország e téren tett folyamatos erőfeszítései, valamint az 5G Koalíció keretében zajló közös munka.



Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára elmondta: új távlatokat nyithat a győri Széchenyi Egyetemmel együttműködésben induló 5G Kiválósági Központ, amely egészségügyi és környezeti kutatásokat is koordinál majd, kereskedelmi pilot projekteket alakít ki, valamint a precíziós mezőgazdaságra és a dróntechnológiákra fókuszál. A digitális fejlesztési központ célja az ipari és egyetemi szereplők együttműködésének megteremtése, valamint a műszaki szakember-utánpótlás biztosítása.



Az 5G Kiválósági Központ tevékenysége több helyszínen zajlik majd. Győrben az intelligens közlekedés, valamint a 3D és AR alapú munkavégzés lesz középpontban, míg Budapesten a drónos képfeldolgozás, Zalaegerszegen az 5G környezetben tesztelt önvezetés, Mosonmagyaróváron pedig a mezőgazdasági felhasználások.



A Digitális Jólét Program szakmai vezetője a konferencián azt is hangsúlyozta, hogy az ország digitális felkészültségén a többi között a közadatok hozzáférhetőségének megteremtésével javítani kell.



Az 5G kiemelten fontos téma, ezért a tudatosítás mellett az állam feladata, hogy finanszírozza a releváns egészségügyi és környezeti kutatásokat. Ezen túl elsősorban a jogi akadálymentesítés, míg a fogyasztóvédelem terén a tisztességtelen piaci magatartás szabályozása követel meg fokozott állami szerepvállalást. Az olyan pilot programok pedig, mint a precíziós mezőgazdaság tesztüzemeként működő Mezőhegyesi Mintabirtok, valós környezetben teszik lehetővé az 5G-ben rejlő potenciál kiaknázását - fejtette ki Gál András Levente.



Mácz Ákos, az 5G Koalíció szakmai vezetője a szervezet jövőképéről szóló előadásában elmondta: az 5G Koalíció egyik kiemelt célja, hogy a magyar társadalom és gazdaság szereplői felkészülten érkezzenek az 5G korszakba, és az 5G technológia lehetőségeit saját maguk, vállalkozásuk, végeredményben pedig Magyarország javára fordítsák. A három és fél évvel ezelőtt alapított, mára 84 tagszervezetet számláló koalíció öt munkacsoportjában dolgozó 200 hazai szakember munkája a garancia arra, hogy Magyarország az 5G korszak nyertesei közt lehessen az egyre élesedő nemzetközi versenyben - jelezte.