Magyarországon is elindul a Facebook Társkereső

2020.10.22 11:22 ma.hu

A Facebook Társkereső egy különálló szolgáltatás a Facebook applikáción belül, amelynek használatához külön fel kell iratkoznia, és saját profilt kell létrehoznia a felhasználóknak - ez azonban okostelefonról néhány pillanat alatt elvégezhető. Az elmúlt több mint egy évben a Facebook Társkeresőn már több mint 1,5 milliárd alkalommal léptek párba a felhasználók.



Az új szolgáltatás 2020. október 22-étől harmincegy európai országban, köztük Magyarországon válik elérhetővé - az új szolgáltatást fokozatosan aktiválják majd a felhasználók iOS-es és androidos telefonjain futó Facebook alkalmazásban.



A Társkereső algoritmusa sosem kínálja fel automatikusan a facebookos ismerősöket potenciális partnerként, és használói sem a hírfolyamban, sem másutt nem kapnak értesítést arról, ha egy ismerősük profilt hozott létre a Társkeresőn.



A Facebook Társkereső legfontosabb funkciói:

- Történetek: ez a felület lehetővé teszi hogy a felhasználók Instagram vagy Facebook Story-k megosztásán keresztül mutassák be magukat a Társkeresőt használóknak

- Titkos kedvenc: e funkció segítségével a facebookos ismerősök, illetve az Instagram-követők közül lehet megjelölni legfeljebb kilenc felhasználót Secret Crush-nak. A megjelölt fél csak akkor szerezhet tudomást a jelölésről, ha ő maga is feliratkozott a Facebook Társkeresőre, és ott ő is Secret Crush-ként jelölte meg ugyanazt a felhasználót. Az algoritmus nem kínál fel senkit potenciális randevúpartnernek, senkinek a bejelölését sem sugallja. Ha két felhasználó nem jelölte egymást kölcsönösen, nem szereznek tudomást arról, hogy a másik fél bejelölte őket.

- Közös események és csoportok: ez a funkció a hasonló érdeklődésű körű felhasználók felkutatását teszi lehetővé, ha a felhasználó megosztja a Facebook Társkeresővel a Facebook fiókjában szereplő események és csoportok listáját. Ezen a felületen például meg lehet nézni, hogy fent van-e a Társkeresőn olyan személy, aki egy olyan kisállatos csoport tagja, amelynek tagjai vagyunk.

- Videós randi: ha két felhasználó párba áll a Társkeresőn, videochatet is indíthatnak egymással a közös chaten elérhető videóikonon keresztül. Ha az egyik fél videóhívást kezdeményez, a másik félnek is jóvá kell hagynia azt, mielőtt a hívás létrejön a két fél között. Párba álláskor vagy a videós randi alatt a hívó felek keresztneve és profilfotója látható, nem a teljes Facebook-profiljuk.



Az új szolgáltatás kifejlesztésekor az adatok és a magánszféra védelmét helyezte a fókuszba a Facebook, együttműködve a téma szakértőivel: a Társkereső felületén a felhasználók szükség esetén jelenteni és blokkolni is tudják az őket esetleg zaklató felhasználókat, megakadályozva, hogy fényképeket, linkeket vagy videókat küldjenek nekik kéretlenül.