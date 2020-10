Tech

Így végezzük el az adatvédelmi és biztonsági beállításokat a TikTokban

Hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a TikTok videomegosztó portál, és mint minden ehhez hasonló közösségi oldalon, a TikTok-on is egyre többen esnek a gyűlölködők, spammerek és online csalások áldozatául. Ezért a Nemzeti Kibervédelmi Intézet olyan biztonsági beállításokat szedett össze, amelyekkel csökkenthető annak kockázata, hogy a korábban említett ártó szándékok egyikével szembesüljünk.

Fiókvédelem

- Először is használjunk erős jelszót! (A legjobb választás egy legalább 4-5 szavas jelmondat, ami nem tartalmaz gyakori kifejezéseket, valamint nem jellemző ránk.) A biztonsági beállítások az applikáció jobb alsó sarkában található "Én" (Me) gombra kattintva, azon belül pedig a jobb felső sarokban található három pontra kattintva érhetők el.



- Kétfaktoros azonosítás beállítása: Kattintsunk a "Biztonság" menüpontra, majd kapcsoljuk be a "Kétlépcsős azonosítás" opciót. Itt választhatunk, hogy SMS-ben, vagy e-mailben szeretnénk megkapni a bejelentkezéshez szükséges biztonsági kódot. Amennyiben másik szolgáltatáson (Twitter, Facebook) keresztül jelenkezünk be felhasználói fiókunkba, a TikTok nem küld ki biztonsági kódot részünkre, ám ez az autentikácis mód nem javasolt, mivel a TikTok ekkor egyszerűen csak megbízik a másik szolgáltatásban.

Bejelentkezési adatok tárolásának kikapcsolása:

- A TikTok alapértelmezés szerint megjegyzi a bejelentkezési adatokat, annak érdekében, hogy a elhasználónak az alkalmazás megnyitásakor ne kelljen minden egyes alkalommal bejelentkezést végrehajtania. Szintén a "Biztonság" menüpontban kapcsoljuk ki a "Bejelentkezési adatok mentése" opciót, így akkor sem férhetnek hozzá fiókunkhoz, ha esetleg más kezébe kerül a telefonunk.



- Amennyiben felmerül a gyanú, hogy esetleg más is hozzáfér a fiókunkhoz, az "Eszközök" menüponton belül ellenőrizhetjük, hogy milyen eszközökről vagyunk bejelentkezve TikTok fiókunkba. Ha nem ismerünk fel egy eszközt, távolítsuk el a listából és változtassuk meg jelszavunkat a "Fiók kezelése" menüpontban.

Adatvédelmi beállítások:

- Alapértelmezés szerint minden TikTok profil nyilvánosan megtekinthető és hozzáférhető, ami azt jelenti, hogy a világ bármely tájáról, akár idegenek is megtekinthetik az általunk feltöltött videókat és kommentelhetnek is hozzájuk. Az adatvédelmi beállítások az "Én", majd a jobb felső sarokban található három pontra kattintva, az "Adatvédelem" fül alatt érhetők el.

- Ebben a menüpontban tudjuk priváttá tenni fiókunkat, amivel csak az általunk jóváhagyott felhasználók követhetnek minket, láthatják videóinkat és kedveléseinket, azonban fontos megjegyezni, hogy a funkcói bekapcsolása nem fogja érinteni a már meglévő követőinket és a profil leírása továbbra is elérhető lesz a TikTok összes felhasználója számára.

- Szintén ebben a menüpontban kapcsolhatjuk ki azt is, hogy fiókunkat ajánlják más felhasználóknak. Továbbá a "Biztonság" rész alatt korlátozhatjuk, hogy kik tölthetik le, szólhatnak hozzá, készíthetnek montázst, duettezhetnek és reagálhatnak az általunk feltöltött videókra. Ugyanitt lehet megtekinteni az általunk letiltott felhasználói fiókokat is.

- Amennyiben nem szeretnénk egyesével foglalkozni a hozzászólások szűrésével, bekapcsolhatjuk a "Hozzászólás-szűrőt", ami megszűri és automatikusan elrejti a spam, vagy sértő hozzászólásokat, továbbá kulcsszavak szerinti szűrés megadására is lehetőségünk van.

- Végezetül előfordulhat, hogy egyes általunk feltölttt videót még nem szeretnénk nyilvánosságra hozni, mert egy új filtert szeretnénk később kipróbálni rajta, vagy mert kizárólag csak a barátainkkal szeretnénk megosztani. A videó feltöltése során kattintsunk a "Ki nézheti meg ezt a videót" gombra és válasszuk az "Ismerősök", vagy a "privát" opciót. Ugyanitt tudjuk engedélyezni a hozzászólásokat, illetve a duett készítést, reakciókat, kollázs készítést és az eszközre mentést is.