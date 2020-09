Hatalmas tűz a Huawei 5G kínai kutatóközpontjában - videó

Lángba borult a kínai Huawei Technologies techóriás kutatási és fejlesztési laboratóriuma Dongguan déli részén 2020. szeptember 25-én, hatalmas gomolygó szürke füstfelhőket eredményezve.



A helyi lakosok által készített videókon jól látni, hogy a füst az épület legfelső emeleteiből dől, szinte befeketítve az eget a létesítmény felett. A helyi tűzoltóság szerint a szigetelőanyagként használt zajelnyelő pamutgyapot lehet a hatalmas tűz és a füst oka.



Áldozatokról nincs hír, a Huawei még nem kommentálta az esetet. A kár tetemes lehet.



A dongguani laboratórium főleg 4G és 5G antennák tesztelését, valamint anyagkutatást végez a Reuters forrásai szerint.

