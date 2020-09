Tech

Fizetőssé válik a DIGI Mobil, mutatjuk az árakat

Közzétette honlapján a DIGI Távközlési Kft., hogy 2021. januárjától milyen díjazást kér ügyfeleitől a DIGI Mobil, azaz a vállalat mobilszolgáltatásának használatáért - vette észre a Média1. A DIGI 2019 május vége óta nyilvános tesztüzemben működtette mobilszolgáltatását, és annak használatáért jelenleg nem kell előfizetési díjat fizetni, illetve a hálózaton belüli hívásokért percdíjat sem kell fizetni, igaz, a lefedettség még bőven hagy maga mögött kívánni valót.



Az ingyenes korszak azonban a bejelentés alapján hamarosan véget ér. 2021. január 1-jétől két lakossági mobil tarifacsomagot vezetnek be DIGIMobil PLUSZ és a DIGIMobil MAX néven, hűségidő nélkül, illetve igényelhető egy plusz opció is ezek mellé.



A következő év januárjától kezdődően a DIGIMobil havidíjas előfizetések az alábbi fő kondíciókkal érhetők majd el:

A DIGI Mobil árazása 2021. január 1-jétől





Ahogy a táblázatból is látszik, a DIGIMobil PLUSZ díjcsomag havi 1000 forinttól lesz rendelhető, amely 15 gigabájtnyi belföldi mobilinternetet, 200 perc belföldi és EU lebeszélhetőséget foglal magában. A rendelkezésre álló percek felhasználása után a belföldi és EU mobilhálózatba indított hívás díja bruttó 4 Ft/perc lesz.



A magasabb adatmennyiséggel rendelkező DIGIMobil MAX díjcsomagra előfizető ügyfeleknek az 1000 Ft-os havidíjhoz 30 gigabájtnyi belföldi mobilinternet adatforgalom tartozik, és bruttó 4 Ft-os percdíj belföldi és EU mobilhálózatba indított hívás esetén.



A DIGIMobil PLUSZ és DIGIMobil MAX csomagok mellé igényelhető JUNIOR opció 500 Ft-ba kerül havonta. Az opció plusz SIM kártyát és külön telefonszámot tartalmaz 10 GB belföldi adatforgalommal, illetve bruttó 4 Ft-os percdíjjal belföldi vagy EU mobilhálózatba indított hívás esetén.



A díjcsomagok roaming opciót nem tartalmaznak, annak feltételeiről az év végén ad bővebb tájékoztatást a vállalat.



Fontos, hogy ezek a csomagok a vezetékes vagy műholdas szolgáltatással rendelkező DIGI- és Invitel-előfizetők számára érhetők el - figyelmeztet a lap.



A DIGI közölte: jelenleg is fejleszti mobilhálózatának lefedettségi területét, a hálózat aktuális lefedettsége a digi.hu/mobil oldalon található.



A szolgáltató jelezte azt is, hogy a hatóságokkal való vitája és a velük való együttműködés nehézségei ellenére továbbra is teljes mértékben elkötelezett a jövőbeni növekedés, valamint a mobilhálózat fejlesztése mellett Magyarországon.