Magyarországon 14 százalékkal nőhet idén az online üzletek forgalma

2020.09.09 17:30 MTI

Magyarországon az online divat üzletek forgalma 14 százalékkal nőhet idén a hagyományos üzletekkel szemben, és a tavalyi 171 milliárd forintos forgalom 2023-ra a 267 milliárd forintot is elérheti egy kutatás szerint.



A Glami - MTI-nek küldött keddi közleménye szerint - több mint 250 meghatározó európai divatwebáruház kínálatát egy online platformon összesítő keresőoldal. Az internetes adatfelvételen és értékesítési statisztikákon alapuló, a divatpiac helyzetét vizsgáló legfrissebb reprezentatív kutatásukban háromezer magyar felhasználó vett részt, július 13. és 16. között. A legújabb felmérésben a járvány kitörése utáni ágazati trendeket és fogyasztói attitűdöket vizsgálták Csehországban, Szlovákiában, Görögországban, Romániában és Magyarországon.



A kutatás szerint a webshopok forgalma az idén a járvány ellenére is tovább fog nőni a hagyományos üzletekkel szemben.



A közleményben Robert Johnson, a Glami country managere ismertette: fordulóponthoz érkezett a divatcikkek online kereskedelme, a megkérdezettek fele már többet költ divatcikkek vásárlására az interneten, mint hagyományos üzletekben, a vásárlók 19 százaléka ugyanannyit költ online, mint offline. Nagyjából a fogyasztók ötöde költ többet hagyományos üzletekben, mint az interneten.



A felmérés alapján a fogyasztók az internetes áruházakat elsősorban azért választják a hagyományos boltokkal szemben, mert a keresett termékeket gyakran alacsonyabb áron tudják megvásárolni. Sokan azért is részesítik előnyben az online vásárlást, mert nincs idejük elmenni a fizikai üzletbe (15 százalék szerint), de a fertőzésveszély és a kötelező maszkviselés is visszatartó erő lehet az üzletekbe való ellátogatás szempontjából, 8 százalékuk mondta ezt.