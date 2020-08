Levegőszennyezettség ellen

Viselhető, akkumulátoros légtisztító eszközt fejlesztett az LG

Kategóriateremtő újdonságot mutat be az LG Electronics (LG) a 2020-as IFA szakkiállításon. Az egyes piacokon már az idei negyedik negyedévben elérhető, PuriCare technológiát alkalmazó, viselhető légtisztító készülék (LG PuriCare Wearable) új szintre emeli a légszennyező anyagok elleni mobil védekezést, alternatívát nyújtva a változó minőségű, házilag készített, vagy sok esetben hektikusan elérhető, eldobható szájmaszkok mellett.



A PuriCare Wearable két, az LG háztartási légtisztítóiban is megtalálható H13 HEPA-szűrőt tartalmaz. Az LG legfejlettebb légtisztítási technológiája révén a nagy teljesítményű, cserélhető szűrők friss és tiszta levegőt biztosítanak a PuriCare Wearable használói számára kül- és beltéren egyaránt. A készülék szabadalmaztatott lélegzés-szenzora érzékeli a felhasználó légzési ciklusát és a belélegzett levegő volumenét, és ehhez igazítja az eszköz kettős ventilátorának három fokozatban állítható sebességét, így mindig megfelelő mennyiségű tiszta, szűrt levegőhöz juttatja használóját. Belégzéskor a ventilátorok automatikusan nagyobb sebességre kapcsolnak, kilégzéskor pedig lefékeznek, így könnyítve meg az oxigéncsere folyamatát.



Az arc formáját kutató elemzések alapján az LG PuriCare Wearable kialakítását úgy tervezték meg, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a felhasználó arcára, így minimalizálva az orr és az áll mellett beszivárgó levegő mennyiségét. Az ergonomikus formaterv révén az eszköz órákon át is kényelmesen viselhető, a hatékony és könnyű, 820 mAh-s akkumulátor pedig — üzemmódtól függően — 2-8 óra működést biztosít. (25 fokos hőmérsékleten történő használat alapján. Az eredményt az eltérő környezeti és egyéb külső tényezők befolyásolhatják.)



Az LG innovatív készülékének tokját UV ledlámpákkal szerelték fel, amelyek két használat között ultraibolya fénnyel tisztítják a tárolt eszközt, a tok ráadásul töltőként is funkcionál. Az LG ThinQ mobilapplikáción (Android/iOS) keresztül az LG PuriCare Wearable arról is értesítést küld, ha szükségessé válik a filterek cseréje. Mivel az eszköz minden alkatrésze — a szűrőktől kezdve a rögzítőpántokig — cserélhető és újrahasznosítható, a készülék környezeti szempontból is felelős választást jelent.