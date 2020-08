Tech

Elon Musk pénteken már bemutatja az agyi chipjét

Elon Musk nagy vitát kiváltó "agyi chipje" korábban érkezik hozzánk, mint azt gondoltuk, miután a technológiai vállalkozó nagyszabású bejelentést ígért péntekre: működés közben mutatják be a mesterséges intelligencia és az emberi agy szimbiózisát.



Musk csak nemrég jelentette be legutóbbi vállalkozását, a Neuralink elindulását, amely egy agy-számítógép interfész kifejlesztését végzi. Az agyi chip olyan életminőség-javító kütyünek ígérkezik, amelyik komoly betegségeket is gyógyít, de akár zenét is képes közvetlenül az agyba közvetíteni.



Bár Musk tervei itt nem állnak meg, a Matrix című filmet idéző ötletei vannak, miszerint akár a nyelvtanulást is megoldhatja az emberi agyhoz a hajszálnál is vékonyabb elektródákkal kapcsolódó eszköz.

