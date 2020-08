Közösségi média

A Facebook törölte a QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját

A Facebook szerdán törölte a QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját, arra hivatkozva, hogy a csoport összeesküvés-elméleteket népszerűsít.



Közleményében a közösségi médium bejelentette: a továbbiakban szigorúbban fogja elbírálni a mozgalom csoportjának bejegyzéseit, és többé nem ajánlja más felhasználóknak a csatlakozást hozzá. Ugyanakkor magát a csoportot nem tiltotta be a Facebook.



A mozgalom tagjai egyebek között azt gondolják, hogy Donald Trump amerikai elnök titokban küzd az úgynevezett "mély állam" vagy "háttérhatalom" képviselőivel. Ezek között az emberek között a QAnon szerint sátánista pedofilhálózatok és gyermekkereskedők is találhatók. A QAnon-tagok több mint két éven keresztül e rejtélyes "ellenség" vezetőjeként egy magas rangú kormányzati tisztségviselőt emlegettek, de nem nevezték meg, csupán annyit írtak róla: ő a "Q".



A QAnon-mozgalom eddig többnyire az internet "sötét bugyrában" volt jelen. Az elmúlt időszakban azonban megjelent a fősodratú politikában is, de nem elsősorban a "mély állammal" kapcsolatos bejegyzései, hanem az Egyesült Államokon végigsöprő tüntetéssorozatot minősítő kommentárjai okán. A mozgalom tagjai a májusban Minneapolisban rendőri intézkedés közben meghalt afroamerikai George Floyd halála után szervezett, gyakran erőszakba torkolló tüntetéseket bírálják, erőszakos válaszlépéseket is sürgettek, s ezt a Facebook az erőszak dicsőítéseként értékeli.



A múlt héten Georgiában Marjorie Tyler Green személyében olyan képviselőjelölt nyerte meg az előválasztást, aki nyíltan támogatásáról biztosította a QAnont. És Trump is közzétett a Twitter-oldalán a QAnon-tagok bejegyzéseiből.



Az elnököt szerda esti sajtókonferenciáján megkérdezték a QAnonról, s azt válaszolta: nem sokat tud róla, sem az összeesküvés-elméleteiről. Reagálva arra, hogy a csoport tagjai bírálták az erőszakos tüntetéseket és válaszlépéseket sürgettek, Trump kifejtette: szerinte arról van szó, hogy ezek az emberek rossz szemmel nézik azt, ami egyes városokban, például Portlandben, Chicagóban, New Yorkban, vagy más amerikai nagyvárosokban zajlik.



A Facebook szerdán közölte: el fogja távolítani azokat a csoportokat és bejegyzéseket, amelyek erőszakról folytatnak diskurzust. A közösségi médium vezetői erőszaknak minősítik a kódolt beszédet is.



"Tanulmányozni fogjuk azokat a kifejezéseket és jelképeket, amelyeket az ilyen csoportok tagjai használnak, és miután beazonosítottuk az erőszakra utaló kódolt beszédet, megtesszük a megfelelő lépéseket is" - írta közleményében a közösségi médium.



A Facebook hangsúlyozta: nem tiltja be a QAnon-csoportot, mert nem felel meg a "veszélyes szerveződés" szigorú kritériumainak.



Elemzők emlékeztettek rá: a Facebook, saját közlése szerint, eddig több mint 790 csoportot zárt ki.