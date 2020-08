Tech

Trump kémkedéssel vádolta a kínai Huawei óriásvállalatot

Donald Trump amerikai elnök kémkedéssel vádolta a kínai Huawei óriásvállalatot, Mike Pompeo külügyminiszter pedig újabb szigorításokat ígért hétfőn.



Az amerikai elnök a Fox televíziónak telefonon adott interjújában beszélt a Huaweiről. Mint fogalmazott: "apró elektronikus dolgokat helyeznek el (a berendezéseikben), olyanokat, amelyeket még csak látni sem lehet. Így kémkednek".



Trump ismét kitért arra is, hogy Washington elítéli azokat az országokat, amelyek üzleti kapcsolatban állnak a Huaweijel. Úgy fogalmazott: ezekkel az országokkal "nem fogunk üzletelni, mert ha a Huawei rendszerét használják, ez azt jelenti, hogy kémkednek utánuk". Hozzáfűzte, hogy több országnál elérte a Huaweijel folytatott kapcsolatok megszakítását, ám nem nevezte meg, hogy mely országokról van szó.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfőn közleményt adott ki. Ebben leszögezte: a Huawei "folyamatosan megpróbált kibújni" a májusban bejelentett amerikai korlátozó intézkedések alól. A tárcavezető közölte, hogy az amerikai kormányzat további korlátozásokat fog bevezetni a Huaweinek és leányvállalatainak exportálandó amerikai termékekre. "Sürgetjük szövetségeseinket, hogy hasonlóképpen járjanak el" - fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője.



Az amerikai külügyminisztérium hétfőn jelentette be, hogy a kormányzat a Huawei újabb érdekeltségeit helyezte tiltólistára. A tárca ezt azzal indokolta: így kívánja megnehezíteni a kínai óriáscégnek, hogy hozzáférjen amerikai technológiákhoz. Elemzők emlékeztettek rá, hogy a bejelentés egybeesett a korábbi korlátozások alóli ideiglenes felmentés határidejének lejártával, így a Huawei már csak a már működő hálózatok karbantartásához szükséges amerikai technológiát tudja igénybe venni.



Közben Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter a Fox televízió üzleti csatornájának adott interjújában hétfőn sürgette Kínát, hogy továbbra is vásároljon nagy mennyiségben amerikai agrártermékeket. Ugyanakkor ő is megerősítette, hogy a Trump-kormányzat tovább szigorítja majd az amerikai technológiához történő hozzáférést.