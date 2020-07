Koronavírus-járvány

A Google nem ad teret többé a járványra vonatkozó összeesküvés-elméleteknek

Már eddig is tiltotta azokat a reklámokat és tartalmakat, amelyek általában betegségek megelőzésére vonatkozó álhíreket és "csodakúrákat" hirdettek, oltásellenes mozgalmak népszerűsítését vagy egyes betegségek kezelésének elutasítását szorgalmazták.

A Google nem ad teret többé a koronavírus-járványra vonatkozó összeesküvés-elméleteknek - jelentette be pénteken kiadott közleményében a kaliforniai óriásvállalat.



A Google már eddig is tiltotta azokat a reklámokat és tartalmakat, amelyek általában betegségek megelőzésére vonatkozó álhíreket és "csodakúrákat" hirdettek, oltásellenes mozgalmak népszerűsítését vagy egyes betegségek kezelésének elutasítását szorgalmazták.



A pénteki bejelentés mindazon reklámokra és tartalmakra vonatkozik, amelyek az új típusú koronavírussal kapcsolatosan a tudományos közmegegyezésnek ellentmondó információkat közölnének. Ezek körébe tartoznak a koronavírus eredetére vonatkozó tartalmak vagy az olyan anyagok, amelyek szerint a járvány pusztán kitaláció, a koronavírus biológiai fegyver, vagy Bill Gates Microsoft-társalapító összeesküvésének "terméke".



"A koronavírus-járvány kitörése óta keményen dolgoztunk azon, hogy megóvjuk fogyasztóinkat a csaláson alapuló, veszélyes és kártékony reklámoktól és tartalmaktól" - olvasható a Google közleményében, amely említést tesz arról is, hogy a vállalat a járvány kitörése óta több mint 200 millió reklámot távolított el. Ezek többnyire az orvosi segédeszközök járvány miatt kialakult hiányára alapozva próbáltak nyerészkedni, óriási árral kínálva egyes termékeket.



A Google jelenleg csupán alig néhány reklámozónak - kormányzati szervezeteknek és egészségügyi szolgáltatóknak - teszi lehetővé, hogy a platformján a járvánnyal kapcsolatos hirdetéseket tegyen közzé.