Koronavírus-járvány

Bemutatták a német kormány megbízásából fejlesztett kapcsolatkövető alkalmazást

Bemutatták kedden Berlinben a német szövetségi kormány megbízásából fejlesztett kapcsolatkövető okostelefon-alkalmazást, amely figyelmezteti használóját, ha fertőzésveszéllyel járó kapcsolatba került az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) egy igazolt hordozójával.



A Corona-Warn App nevű új fejlesztés ugyan nem az első okostelefon-alkalmazás a koronavírus ellen, "de biztos vagyok benne, hogy a legjobb" - mondta Helge Braun kancelláriaminiszter.



Az alkalmazás letöltése és használata "kis lépés a felhasználónak, de nagy lépés a világjárvány elleni küzdelemben" - tette hozzá a miniszter.



Kiemelte, hogy az alkalmazás adatvédelmi szempontból is kifogástalan, "adattakarékos" - a felhasználóról a lehető legkevesebb információt gyűjtő - módon működik és biztonságos, használata pedig teljesen önkéntes.



Az alkalmazás akkor riasztja a felhasználót, ha legalább 15 percen keresztül 2 méteres távolságon belül tartózkodott telefonjával egy olyan igazolt fertőzöttel, akinél ugyancsak volt okostelefon, rajta az alkalmazással, amelyben rögzítette, hogy pozitív eredményt mutat a koronavírus-tesztje. A riasztott felhasználó így tudhatja, hogy elkaphatta a vírust, és az értesülés arra sarkallhatja, hogy megvizsgáltassa magát. A remények szerint ez nagyban hozzájárul majd a fertőzési láncolatok megszakításához.



Az alkalmazást az első tervek szerint már áprilisban be kellett volna vezetni, de adatvédelmi kérdések körüli viták miatt elhúzódott a fejlesztés. A kormány végül szakított is a viták miatt megosztottá vált fejlesztői közösséggel, és két új partnert - a Deutsche Telekom távközlési és az SAP szoftverfejlesztő óriáscéget - bízott meg a munka irányításával. A fejlesztésben részt vett egy sor további szereplő, köztük a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI).

A német sajtóban ismertetett szakértői vélemények szerint az alkalmazás akkor lehet sikeres, ha a lakosság számottevő része, lehetőleg a többsége használja. Az ARD országos köztelevízió egy június elején készíttetett közvélemény-kutatása szerint a Németországban élők 42 százaléka hajlandó letölteni és használni egy fertőzésveszélyre figyelmeztető okostelefon-alkalmazást, 39 százalék viszont nem. A választókorú népességre reprezentatív országos felmérésben megkérdezettek 16 százalékának nincs okostelefonja, a többiek nem tudtak vagy nem akartak válaszolni.



A Corona-Warn App szakmai fogadtatása kedvező, az első technológiai, informatikai megközelítésű elemzések szerint az alkalmazás használata egyszerű és intuitív, magától értetődő, működése nem terheli meg túlzottan a készülék akkumulátorát és jó megoldás a felhasználói személyes adatok védelmére, hogy a használat révén keletkező adatokat nem egy központi helyen, hanem a készüléken tárolják.



Az orvosi, járványügyi megközelítésű elemzésekben is az alkalmazás erényeit emelték ki. A lehetséges fertőzésre automatikusan figyelmeztető rendszer döntően hozzájárulhat ahhoz, hogy alacsony maradjon az koronavírusos esetek száma, mert felgyorsítja a vírus lehetséges útjainak feltárását - áll az első kommentárokban.



Az alkalmazást kedd estig több mint egymillióan töltötték le. Németországban továbbra is alacsony a napi új fertőzések száma az áprilisi csúcshoz képest, amikor naponta 5000-6000 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. Az RKI-hez hétfőről keddre 378 új fertőzésről érkezett jelentés a járási és városi egészségügyi hivataloktól.



A közigazgatás 401 alapegysége - járások, városok - közül 158-ból egyetlen koronavírus-fertőzést sem jelentettek az RKI-nak az utóbbi hét napon.



Az új esetekkel együtt a járvány kezdete óta 186 839 SARS-CoV-2-fertőzést mutattak ki Németországban.



A gyógyultnak minősülők becsült száma 500-zal 173 100-ra emelkedett.



A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 8800 regisztrált fertőzött halt meg, ez kilenccel több az egy nappal korábbinál.



Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő regisztrált fertőzöttek becsült száma 5000 alatt van a 83,1 milliós országban.