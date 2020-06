Koronavírus-járvány

ITM: már iOS-re is elérhető a VírusRadar alkalmazás

Az elmúlt napokban az App Store-ban is elérhetővé vált a járványügyi kontaktkutatást támogató applikáció, így az már iOS rendszereket futtató készülékeken is használható. Az alkalmazást május közepe óta több mint 30 ezer felhasználó töltötte le androidos eszközökre - ismerteti az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.



A VírusRadar a Nemzeti Népegészségügyi Központ kontaktkutatását segíti, használatával gyorsabban meg lehet találni a további lehetséges fertőzötteket a kutatási eljárás során, így hamarabb szerezhetnek információt az esetleges fertőződés veszélyéről. Letöltése és az adatok megosztása a felhasználók számára önkéntes és ingyenes.



Az alkalmazás sem hely, sem pontos idő adatokat nem tárol. Az általa rögzített, titkosított bejegyzések a két készülék azonosítóját (tehát nem telefonszámot), az egymás közelében eltöltött időtartamot és távolságot jelenítik meg. Ezeket az adatokat is kizárólag a járványügyi hatóság kaphatja meg, csak akkor, ha ezt a fertőzöttnek bizonyult felhasználó engedélyezi.



A VírusRadart letöltők minimális erőfeszítéssel járulnak hozzá a hatékonyabb védekezéshez a járványügyi készültség idején is. Az egyre kötetlenebb mindennapokban változatlanul fontos elvárás a fertőzési kockázatnak kitett személyek mielőbbi megtalálása. Minél többen telepítik az alkalmazást saját készülékükre, annál jobb eséllyel, gyorsabban és eredményesebben lehet elejét venni a vírus terjedésének - hangsúlyozza közleményében az ITM.