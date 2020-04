Koronavírus-járvány

A Google közzétette az utazási, helyváltoztatási szokások márciusi változását a világ 131 országában

A Google közzétette a koronavírus-járvány terjedése ellen hozott hatósági intézkedések okozta, az utazási, helyváltoztatási szokásokban a világ 131 országában márciusban bekövetkezett változásokat, hogy segítse a közegészségügyi szerveket a vírus elleni küzdelemben.



A közösségi mobilitási jelentés összesített, anonimizált adatok alapján, földrajzilag és helytípusok szerint jeleníti meg a jellemző tartózkodási helyeket Magyarországra vonatkozóan is.



A világjárványra reagálva egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a közegészségügyi stratégiák, így a vírus átadásának lassítására hivatott szociális távolság betartása is. A Google Térképen aggregált és anonim adatokat használnak, hogy megmutassák, mennyire zsúfoltak különböző helyek, segítve ezzel a forgalmi dugók azonosítását vagy egy helyi vállalkozás látogatottsági csúcsidejének meghatározását. A közegészségügyi tisztviselők szerint ez a típusú aggregált és anonim adat segítheti munkájukat, hiszen kritikus döntések alapját adják a COVID-19 elleni küzdelem során - olvasható a Google közleményében.



Magyarországon a vizsgált február 16. és március 29. közötti időszakban 66 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi és szabadidős helyszínek - az éttermek, kávézók, bevásárlóközpontok, múzeumok, könyvtárak és mozik - látogatottsága és 50 százalékkal a metró-, busz- és vasútállomások forgalma.



43 százalékos visszaesést tapasztaltak a piacok, élelmiszerboltok, illatszerboltok és gyógyszertárak kategóriájában. A munkahelyeken való tartózkodás 32 százalékkal kevesebb a február 26-a előtti időszak átlagánál.



Hét százalékkal csökkent a különböző közparkok, nemzeti parkok, kutyasétáltatók és a strandok látogatottsága, ugyanakkor tíz százalékkal nőtt a lakóhelyek körzetében való tartózkodás.



A Google közleménye hangsúlyozza, hogy a jelentést aggregált, névtelen adatokkal hozták létre azon felhasználók adataiból, akik bekapcsolták helyelőzményeik követését, amely funkció azonban alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Azok a felhasználók, akiknek be van kapcsolva a helyelőzmények követése, Google-fiókjukban bármikor kikapcsolhatják a funkciót, illetve bármikor törölhetik helyelőzményeiket közvetlenül az idővonalukról.