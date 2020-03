Koronavírus-járvány

ITM: 58 vállalkozás 80 felajánlását összesíti a Digitális Összefogás gyűjtőoldala

A gyűjtőoldal célja, hogy az ágazati szereplők által felajánlott digitális megoldások, alkalmazások és szolgáltatások egy helyen legyenek elérhetőek. 2020.03.26

Jelenleg 58 vállalkozás 80 felajánlását összesíti a Digitális Összefogás akció keretében létrehozott felajanlas.digitalisjoletprogram.hu oldal - mondta Solymár Károly Balázs, az akciót indító Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) digitalizációért felelős helyettes államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



A gyűjtőoldal célja, hogy az ágazati szereplők által felajánlott digitális megoldások, alkalmazások és szolgáltatások egy helyen legyenek elérhetőek - hangzott el a műsorban.



A helyettes államtitkár emlékeztetett, hogy a koronavírus okozta helyzetre való tekintettel elsőként a távközlési szolgáltatók léptek plusz adatforgalom felajánlásával. További felajánlások azt is lehetővé tették, hogy egyes oktatási tartalmakra kiterjedő portálok elérése adatforgalommentes legyen - fűzte hozzá.



Az oktatási platformok ingyenes használatát célzó felajánlások mellet a lehető legszélesebb körben érkezett felajánlás.



Mint mondta, az egyik legfontosabb digitális oktatást támogató platform, a https://ekreta.hu oldal forgalma húszszorosára nőtt, és jelenleg is folyamatos növekedést mutat.



A helyettes államtitkár azt is tudatta, hogy az internetes adatforgalom - egyes kiemelt helyzetekben óriási csúcsokkal - 25-30 százalékos növekedést mutat, de a hálózat ennek ellenére is bírja a terhelést.



Az ITM naponta figyeli a forgalom alakulását, annak érdekében, hogy hálózati működési fennakadás esetén azonnal lehetősége legyen beavatkozni - mondta Solymár Károly Balázs.