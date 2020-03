Járvány

Veszélyes a pánikszerű költségcsökkentés

Romasz Sándor, a Nevadasec Kft. tulajdonos-ügyvezetője

Pánikszerűen csökkenti költségeit a szállodaipar, de a sport- és a szórakoztató létesítmények is. Ez olyan járulékos veszélyeket hordoz, amit a döntéshozók nem mindig gondolnak át. Kellő szakértelemmel meghúzható az a határ, ahol az őrzési, védelmi kiadások lefaragása még nem jelent nagyobb kockázatot a fenntartásuknál.



A hotelek, sport- vagy szórakoztató-központok a saját forgalmuk hirtelen csökkenését látva mindent megtesznek a költségek lefaragására. Ez egy ponton túl sokkal nagyobb kockázatokat hordoz, mint amennyit a fenntartott minimumszolgáltatások kifizetése jelent - ismertette a helyzetet Romasz Sándor, a Nevadasec Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a Magyar Testőr Szövetség korábbi elnöke.



A vezető hangsúlyozta: attól, hogy a vendégek száma leesett, az épület nem lett kisebb vagy kevésbé értékes. Ha egy hotelnek két bejárata van, nem elég az egyiket ellenőrizni. Ha eddig 24 órás vagyonvédelemre volt szükség, a veszélyek nem csökkennek a bevételek arányában, sőt. A többé-kevésbé üres épületek és a kialakult helyzet még táptalajt is jelenthet a bűnözők számára.



Az őrök gyakran üzemeltetési feladatokat is ellátnak. Folyamatosan ellenőrzik az objektumot, nincs-e csőtörés, zárlat, vagy más esemény, ami azonnali intézkedés hiányában komoly károkat okozhat. Minden épület rendelkezik biztosítással, de a biztosító megvizsgálja, hogy az üzemeltető kellő gondossággal járt-e el. Ha a szerződés alapja a rendszeres, élőerős őrzés, annak hiányában a biztosító elháríthatja vagy megoszthatja a felelősséget műszaki kár, bűncselekmény, például betörés esetén is - emlékeztetett mindenkit a szakember.



Épp ezért minden vagyonvédelmi szolgáltatónak kötelessége felhívni a figyelmet ezekre a veszélyekre. Fontos, hogy egy megbízás felmondását, csökkentését kizárólag írásban szabad elfogadni, ahogy a megbízót ennek kockázatáról is írásban kell tájékoztatni, hogy később egyértelmű legyen a felelősség kérdése. Nemcsak a védelem a dolgunk, hanem az ügyfelek szakmai tájékoztatása is, ez minden szereplő közös érdeke. A teljes gazdaságban növekszik a fizetésképtelen megrendelések, lánctartozások kialakulásának esélye, de észerű magatartással, objektív költség-, haszon- és kockázatelemzéssel ez nagyban csökkenthető.