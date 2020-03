Járvány

Koronavírus - megostromolták a hazai webáruházakat is

Akad olyan webshop, ahol a rendelt élelmiszerekhez legkorábban majdnem két hét múlva lehet hozzájutni, de a várakozási idő szinte mindenütt megnőtt. 2020.03.05 18:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Amint a koronavírus járvány Olaszországba ért, Európába is megérkezett az ijedség. Nálunk is beindult a családi vésztartalék halmozása és a roham eljutott a webshopokhoz is – írja az azenpenzem.hu.



Az Auchanban egy nemrégiben végrehajtott változtatás után 3 idősáv választását teszik lehetővé, de szerdán az első olyan választható szállítási nap, amikor mindhárom kategóriában több opciót is lehetett választani március 16. volt. A Tesco a szerdai rendelést legkorábban március 9-i, hétfői szállítással vállalta 900-1200 forint közötti díjért. A Spartól és a Grobytól is legkorábban erre a napra lehetett igen korlátozott időpontot szerezni. Kizárólag a CBA webshopjában lehetett a korábban megszokott rend szerint, szinte azonnal hozzájutni a rendeléshez.



Az elmúlt napok legkelendőbb termékei az ásványvíz, a tartós tej, a liszt, a rizs, a kifli, a banán, a retek és az újhagyma voltak, de az instant leves és az instant élesztő eladásai is megugrottak.



A Tesco „időszakos mennyiségi limitet vezetett be”, vagyis korlátozta, hány terméket rendelhetnek vásárlói. A Spar nem nyúlt a limitekhez az utóbbi hetekben, a CBA és az Auchan sem vezetett be mennyiségi korlátozást a koronavírus miatt.