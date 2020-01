Tech

A mesterséges intelligencia a vállalatvezetést is átalakítja

A vállalatoknak így el kell dönteniük, milyen kompromisszumot vállalnak az AI asszisztensek használata és a készségek lehetséges elvesztése között. 2020.01.12

A mesterséges intelligencia alkalmazása új feladatot jelent vezetőknek, mivel ki kell alakítaniuk az AI asszisztensek és az emberek közötti ideális kommunikációt. A DXC Technology szerint az AI és a gépi tanulás széleskörű üzleti alkalmazása, valamint a csapatok közötti együttműködés a technológiailag magasan képzett üzleti vezetők irányításával jelentősen növelheti a termelékenységet.



A világ vezető, független informatikai szolgáltató vállalata szerint a jó kommunikáció és a közösségi technológiák, szemben például az e-mailezéssel, 20-25 százalékkal is növelhetik a szellemi munkát végzők teljesítményét. Hozzátették, az elkötelezett munkavállaló 44 százalékkal, az inspirált munkaerő pedig közel 125 százalékkal termelékenyebb, mint egy szimplán elégedett dolgozó.



A vállalat 2020-as munkaerő-piaci előrejelzése szerint az AI alapvető változásokat hoz majd például a jog, a könyvelés, az egészségügy és az oktatás területén: egyrészt ezeket a szolgáltatásokat a felhasználók széles köre személyre szabott szolgáltatásként veheti igénybe az alacsony költségű intelligens asszisztensek révén, másrészt az AI csökkenti az emberi eredetű hibákat. A döntéstámogató rendszerek ugyanakkor egyre kifinomultabbá válnak, a szakemberek egyre jobban támaszkodnak rájuk és idővel nem tudják majd átadni ezeket a készségeket másoknak. A vállalatoknak így el kell dönteniük, milyen kompromisszumot vállalnak az AI asszisztensek használata és a készségek lehetséges elvesztése között.

Az előrejelzés szerint az emberek helyett egyre inkább a gépekre tervezik majd az információtechnológiai szolgáltatásokat, mivel így jobb és gyorsabb döntések születhetnek alacsonyabb költségek mellett. A döntéshozatal gyorsaságát jól példázza, hogy míg egy ember fél-egy másodperc alatt hoz meg egy döntést, addig a mikroprocesszoroknak csak néhány nanomásodpercre van szükségük ehhez (a nanoszekundum - ns - a másodperc egy milliárdomod része). Emellett a gépek által hozott döntések sokkal szélesebb, közel valós idejű adathalmazokon alapulnak. Ezek a jobb és gyorsabb eredmények először például a közlekedésre hatnak, kezdve az okosparkolóóráktól, az okos közlekedési jeleken át az okos forgalomáramlásig és végül az autonóm autókig és az okosvárosokig.



Az előrejelzés szerint az adatok még értékesebbé válnak, például az autonóm vezetési szenzoradatokat több autógyártó is megosztja majd, hasonlóan az egészségügyi, és a pénzügyi adatokhoz - ez utóbbiakat például több pénzintézet és befektetési társaság között is megoszthatják az emberek, és így a lehető legjobb hozamot érhetik el.



A vállalatoknak azzal is foglalkozniuk kell, hogy a cégek sikere a hatékony csapatmunkán múlik, így a csúcsteljesítményt nyújtó egyének helyét a jól összehangolt csapatok veszik át. Ezeknek a csapatoknak a tagjai egyszerre rendelkeznek majd üzleti és technológiai tudással, napi szinten képzik magukat és olyan optimalizálásokat végeznek, amelyek egy kevésbé szoros együttműködésben nem lenne lehetséges.



A változások következtében az idén élre törnek a technológiai fókusszal rendelkező üzleti vezetők, akik a vállalat hatékonyságát, agilitását és innovatív erejét előmozdító technológiákban látják a siker kulcsát. Ezek a technológiai vezetők egy teljesen új szemléletet képviselnek, feladatuk nem csupán az információtechnológia működtetése, hanem az új készségek és a céges kultúra fejlesztése. A csapatokhoz hasonlóan ők is kettős, üzleti-technológiai szemszögből vizsgálódnak. Ezek a vezetők várhatóan nagyobb üzleti eredményeket érnek el és fellendítik a vállalatok digitális átalakulását - áll a DXC Technology elemzésében.