Informatika

IT-szakértő: okosotthon-forradalom előtt állunk

hirdetés

Okosotthon-forradalom fog következni, az otthonokban egyre több eszköz fog az internetre csatlakozni - mondta Bársony Péter informatikai biztonsági szakértő az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.



Rámutatott, a szélessávú internet egyre több helyen elérhető, egyre több okoseszköz lesz az országban, és az otthonokban is elterjednek azok az eszközök, amelyek az internetre csatlakoznak. Ezek működéséhez pedig az 5G hálózat fogja az alapot biztosítani, amely akár több millió eszköz működését is ki tudja szolgálni - tette hozzá.



Az informatikai szakértő szólt arról is, hogy a hackerek újabb és újabb módszereket keresnek, hogy jogosulatlanul be tudjanak jutni az informatikai rendszerekbe.