Oroszország sikeresen lecsatlakozott a globális internetről

Az orosz kormány bejelentette, hogy sikerrel járt az első éles teszt, amiben átmenetileg az ország teljes online hálózatát lecsatlakoztatták a globális internetről. 2019.12.24 11:37 ma.hu

Az Index.hu szerint a kísérlet több napig tartott, kormányhivatalok, orosz internetszolgáltatók és online cégek vettek részt benne. A lépéssel bebizonyosodott, hogy szükség esetén az orosz internet önmagában, a globális online infrastruktúra, DNS rendszer és hasonlók nélkül is működőképes lehet.



Technikai részleteket nem közöltek a megvalósításról, csak azt, hogy többféle lecsatlakozási forgatókönyvet is teszteltek (többek között egy olyat, amiben egy külső hatalom kibertámadása miatt kell leválasztani az orosz felhasználókat a hálózatról, és a teljes adatforgalmat az országon belül elirányítani nemzetközi szerverek és routerek nélkül), és a RuNetnek nevezett orosz belső hálózat stabilan működik.



A lecsatlakozást és az orosz internet saját lábra állítását régóta tervezik már az oroszok, állítólag Putyin elnök személyesen stratégiai fontosságúnak tartja, hogy képes legyen erre az ország. A RuNettel valójában egy gigantikus belső hálózat jön létre, olyasmi, mint egy internetre nem csatlakozó céges belső háló, saját - az orosz információs minisztérium által üzemeltetett - szerverekkel.



Adatvédelmi szakemberek szerint a RuNet legalábbis kétélű fegyver: amellett hogy egy globális internetes összeomlás vagy gigantikus kibertámadás esetén biztosítja az orosz hálózat fennmaradását, arra is használható, hogy ha a politika úgy óhajtja, elvágják az orosz internetezőket a globális internettől és a kormány által nem ellenőrzött online hírforrásoktól és szolgáltatásoktól.