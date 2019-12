Tech

Néhány jó tanács, ha még új vagy a kripto tőzsdék világában

2019.12.15 17:13 ma.hu

Az első lépés persze nem más, mint utánajárni, hogy mik is valójában a kriptovaluták, illetve a mögöttük rejlő blokklánc technológia. Ez a lépés általában két táborra osztja az érdeklődőket. Vannak, akik forradalmi technológiának tartják a digitális valutákat, és meggyőződésük, hogy a jövőben a kriptovaluták valószínűleg le fogják váltani a hagyományos fizetőeszközöket.

Photo by Hitesh Choudhary on Unsplash

Másrészről viszont vannak olyanok is, akik szerint a kriptovaluták kudarcra vannak ítélve. Azok, akik úgy gondolják, hogy bizony a kriptovalutákra fényes jövő vár, sokszor szeretnének maguk is részt venni a kripto ökoszisztémába. Ezt a szándékot legtöbbször az általuk támogatott digitális valuta vagy valuták vásárlásával fejezik ki. Itt jönnek a képbe a kriptovaluta tőzsdék.



A kriptovaluta tőzsdék talán az egyik leggyorsabb és legegyszerűbb módja a digitális valuták vásárlásának és eladásának. Azonban egy valóban megbízható és biztonságos tőzsde kiválasztása sokszor kimondottan nehéz feladatnak bizonyulhat. Pontosan ezért gyűjtöttünk össze néhány fontos kritériumot, amelyekre nem árt odafigyelni, mielőtt kiválasztjuk a számunkra megfelelő tőzsdét.



A Kriptomat egyike azon kevés kriptovaluta tőzsdéknek, amely kiváló biztonságot nyújt felhasználói számára, miközben teljes platformja magyar nyelven is elérhető. A szlovéniai tőzsde a lehető legmodernebb biztonsági intézkedéseket alkalmazza ügyfelei személyazonosságának és a tőzsdén tárolt kriptovaluták megóvásának érdekében. Mivel tőzsde igyekszik folyamatosan a biztonságos és megbízható kripto tőzsdék élvonalában maradni, az általa alkalmazott intézkedések egyfajta ellenőrzőlistaként is szolgálhatnak, a legjobb tőzsde kiválasztása során.



A Kriptomat két oldalról közelíti meg a biztonság kérdését. Az első a szervezési, a második pedig a technikai biztonsági intézkedésekre vonatkozik.

Szervezési intézkedések

A kriptovaluta tőzsdéknek leginkább az emberi hibából és az illegális tevékenységből eredő kockázatokra kell ügyelniük. A Kriptomat ennek érdekében az alábbi intézkedéseket alkalmazza.



A kriptovaluta tőzsdéken tárolt digitális valuták biztonságának egyik legfontosabb eleme, a tárolás módja. A kriptovaluták tárolásának módját két csoportra oszthatjuk, attól függően, hogy a tárca csatlakozik-e az internetre. Az első csoportot a forró tárcák képezik, amelyek folyamatos internethozzáférést igényelnek. A második csoportba a hideg tárcák tartoznak, amelyek nem csatlakoznak az internetre. Ha a biztonságot vesszük alapvető kritériumként, a hideg tárcák a vitathatatlan győztesek, hiszen a forró tárcák folyamatos internettel való kapcsolata kiváló célponttá teszi őket a hackerek számára. Pontosan ez az oka annak, hogy a Kriptomat a kriptovalutáinak 98%-át egy kimondottan biztonságos hozzáférés ellenőrzéssel ellátott hideg tárcán őrzi.

Photo by Gabriel Wasylko on Unsplash

A második szervezési biztonsággal kapcsolatos intézkedés nem más, mint egy megfelelő szakértelemmel rendelkező ellenőrző csapat. Miért is olyan fontos ez? Még a legkorszerűbb biztonsági intézkedések ellenére is mindig akadnak majd olyanok, akik megpróbálják kijátszani a rendszert. Számos kriptovaluta tőzsdét hackeltek már meg az évek során, és bizony voltak köztük olyanok is, amelyek a tőzsde mögött álló csapat figyelmetlensége és hiányos szakértelme miatt lettek feltörve. A Kriptomat minden tevékenységet naplóz, amelyek a platformján történnek, és ezeket a tevékenységeket egy elszánt ellenőrző csapat követi nyomon valós időben. Ennek köszönhetően a tőzsde ellenőrző csapata azonnal meg tudja tenni a szükséges intézkedéseket, ha bármilyen gyanús tevékenységet vagy rendellenességet észlel.



A fenti intézkedések mellett a Kriptomat platformjának minden érzékeny aspektusa szigorú üzemeltetési protokolloknak van alávetve. Ez többek között magába foglalja a kriptovaluták tárolását, az ügyfélszolgálatot, a fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket és hasonlókat. A platform legérzékenyebb aspektusainak az úgynevezett „négy szem elvnek” is meg kell felelniük. Ez az elv szerint a legérzékenyebb aspektusokat legalább két embernek kell jóváhagynia.



Végső soron, más pénzügyi intézményekhez hasonlóan, a Kriptomat csapata is rendszeres biztonsági ellenőrzésekkel igyekszik megőrizni a platform biztonságát. Annak ellenére, hogy a tőzsde csapata kimondottan biztonságos elveket követ a programozás terén, időnként behatolásvizsgálatokat is végrehajtanak az esetleges biztonsági rések felfedezése érdekében.

Technikai biztonság

Egy kriptovaluta tőzsde, csak akkor maradhat hosszútávon sikeres, ha betartja a biztonságra vonatkozó szigorú technikai irányelveket. A technikai biztonsági irányelvek követése az egyik legfontosabb kritérium egy kripto tőzsde kiválasztása során, ezért nem árt megbizonyosodnunk arról, hogy az általunk választott tőzsde valóban követi-e ezeket az irányelveket. A Kriptomat leginkább négy területre összpontosít ezen a téren.



Elsősorban, a tőzsde platformján végbemenő kommunikáció teljeskörű titkosítást élvez. Ez az intézkedés véd az olyan hackerektől, akik a kommunikáció megfigyelésével vagy lehallgatásával próbálnak bizalmas adatokhoz jutni, amit később különféle illegális tevékenységek végzésére tudnak felhasználni. Mivel az ilyen adatok rossz kezekben hatalmas károkat tudnak okozni egy adott kripto tőzsde ügyfeleinek, a Kriptomat platformján tárolt összes adat titkosítva van.



A titkosítás mellett, a tőzsde jelentős figyelmet fordít hálózatának biztonságára is. A tőzsde hálózati szervereinek szegmentálása jelentős hatással van a biztonságra, hiszen így a bizalmas adatokat tároló szerverek nem állnak egymással kapcsolatban.



A harmadik technikai biztonsági intézkedés nem más, mint maga a szerverek és a hideg tárcák fizikai biztonságának biztosítása. Ez azért fontos, mert a fent említett biztonsági intézkedések nem sokat érnek, ha valaki egyszerűen be tud sétálni a szerverterembe, vagy hozzá tud férni a hideg tárcákhoz.



Ennek megelőzése érdekében a tőzsde szerverei bizalmas helyen vannak tárolva, amelyet biztonsági őrök és különböző biztonsági ellenőrzések védenek. Ami a digitális valuták biztonságát illeti, a Kriptomat a hideg tárcákon tárolt kriptovalutákat páncélszekrényben őrzött hardver tárcákon tárolja, a lehető legnagyobb biztonság érdekében.



Mivel a kriptovaluta tőzsdék webes jelenléte számos biztonsági kockázattal jár, a Kriptomat csapata fokozott figyelmet fordít az internettel kapcsolatos veszélyekre. Az ilyen veszélyek közé tartoznak például a DDoS támadások és az applikáció esetleges sebezhetőségei elleni támadások (SQL injekciók, fájl injekciók, XSS stb.).

Jobb félni, mint megijedni

Mielőtt figyelmünket a bitcoin árfolyama vagy más kriptovaluták, mint például az ethereum vagy a ripple árfolyama felé fordítanánk, ne essünk abba a hibába, hogy elhamarkodottan választunk kriptovaluta tőzsdét. Ha valaki hosszútávra tervez a kriptovaluták világában, legalább annyi figyelmet kell, hogy fektessen a biztonságra, mint a kriptovaluták árfolyamára vagy a mögöttük rejlő technológiára. Ne sajnáljuk az időt és az energiát, amit egy megbízható és biztonságos tőzsde kiválasztására fordítunk. A befektetett idő és energia többszörösen meg fog térülni, hiszen nem kell majd folyamatosan azon aggódnunk, hogy melyik pillanatban lopják el féltve őrzött kriptoinkat. Ha követjük a fent említett kritériumokat és elvégezzük a tőzsde által ajánlott intézkedéseket, nem lesz miért aggódnunk.