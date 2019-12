NMHH

Az európai csomagküldés árait összehasonlító oldal segíti a fogyasztókat

Az országok közötti csomagküldés árait összehasonlító európai portál segíti az európai fogyasztókat, az oldal linkje az NMHH honlapjáról is elérhető - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kedden.



A hatóság MTI-nek küldött közleménye szerint az európai országok közötti csomagküldés árait átlátható módon foglalja össze az Európai Bizottság weboldala, ahol a legnépszerűbb európai csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáit lehet összehasonlítani. Az európai csomagár-összehasonlító oldal nem csak a fogyasztóknak, de a kis- és középvállalkozásoknak is hasznos lehet, különösen a karácsonyi ajándékrendelések csúcsidőszakában.



A közlemény szerint az ár-összehasonlító oldalon az uniós országok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia egymás közötti, január 1-jén érvényes csomagküldési árait lehet összevetni a küldő és fogadó ország kiválasztásával, az árakat minden évben március 31-ig frissítik. A weboldal a leggyakrabban használt súlykategóriák nyilvános tarifáit veti össze, a borítékban feladott küldemények esetében a fél-, egy- és kétkilós, a dobozban küldött csomagoknál pedig az egy-, a két- és az ötkilós kategóriákat. Ezen kívül megkülönböztet regisztrált és nyomkövetéses csomagokat. A portálon megtalálható a standard kategória is, amely azonban Magyarországon nem létezik.



A tarifákat a nemzeti postafelügyeletet ellátó hatóságok - köztük az NMHH - gyűjtötték be azoktól a csomagküldő szolgáltatóktól, amelyek ötvennél több alkalmazottat foglalkoztatnak vagy egynél több tagállamban végzik munkájukat. Az átláthatóságot segítő weboldal az EU-ban székhellyel rendelkező több mint 400 szolgáltató, több mint 46 ezer szolgáltatására vonatkozik.



A hatóság dolgozik a belföldi postai tarifák ár-összehasonlító portáljának fejlesztésén is, amely a tervek szerint jövőre készül el - közölték.