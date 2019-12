Közlekedési tanácsadó

A légiközlekedés lehet a jövő megoldása a dugókra a világ nagyvárosaiban

A légi közlekedés, a helikopteres, drónos utazás jelenthet megoldást - a nem túl közeli - jövőben a világ nagyvárosainak közlekedésében a forgalmi dugók mérséklésére - mondta Zsótér Márton közlekedési, infrastruktúra és energetikai tanácsadó kedden az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette, hogy a technológia feltételek már adottak, de a közlekedés szabályozására még nincs terv, és az első járművek is csak 5-10 év múlva jelenhetnek meg, bár vannak olyan startupok, amelyek öt éven belül ígérik termékeik piacra dobását.



Biztonságos és olcsó megoldásra, az önvezető technológia alkalmazására és nagyfokú automatizálásra lesz szükség a rendszerben - mondta, és megjegyezte, hogy a stabilabb működés érdekében a prototípusokat több rotorral látták el, az árcsökkenést pedig elektromos hajtás beépítésével érték el.



Elsősorban a 10 millió lakos körüli nagyvárosokban, Dél-Amerikában, Ázsiában jelenhet meg elsőként ez a közlekedési forma - ismertette, és példaként említette, hogy Sao Paulóban már most is napi több ezer helikopteres utazás van a repülőtér és a belváros között, tíz percre csökkentve az autóval másfélórás közlekedési időt.



A szolgáltatás egyelőre a tehetősek kiváltsága, egy út 200-300 dollárba kerül, de egy új cég azt tervezi, hogy öt éven belül New Yorkban 70 dollárból és 6 percen belül lesz lehetséges eljutni a belvárosból a repülőtérre - mondta Zsótér Márton.