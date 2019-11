Tech

A massachusettsi rendőrség már 3 hónapja a Boston Dynamics robotkutyájával dolgozik - videó

A Boston Dynamics robotkutyáit a hírek szerint éles helyzetben is bevetették, és persze szimulált kiképzési szituációkban is tesztelték.



A szeptember óta megvásárolható Spot külsőre ugyan kevésbé rémisztő, mint a korábbi verzió, szuperképességei azonban tűnhetnek ijesztőnek: például csoportosan képes elhúzni egy teherautót, és még táncolni is tud, ha megtanítják. A Qubit szerint az állami rendőrség válaszában hivatalosan is elismerte, hogy "mobil távolsági megfigyelő eszközként" használják a robotkutyákat, kifejezetten olyan helyszínek, illetve gyanús csomagok, tárgyak ellenőrzésére - ahol félő, hogy a rendőrember csak élete kockáztatásával tudna fellépni. A szervezet bombakereső csoportját támogatják például Spottal.