Online

Vajon Önt megtalálják az ügyfelek?

Egy vállalkozás az ügyfeleiből él. Ezzel valószínűleg senkinek nem mondunk újat. Azt azonban érdemes minden vállalkozónak megvizsgálnia, vajon ezek az ügyfelek valóban megtalálják-e a megfelelő vállalkozást, vagyis az általuk keresett szolgáltatás vagy termék specialistáját? 2019.11.27 08:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A legnagyobb befektetés

Egy vállalkozás online jelenlét nélkül ma már olyan, mintha nem is létezne. Ennek ellenére hazánkban még mindig nagyon alacsony - az Európai Uniós értéktől jócskán elmarad - azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek rendelkeznek honlappal. A KSH 2016-os adatai szerint az Unióban a cégek 77 százaléka van jelen az interneten is. Legnagyobb arányban a dánok és a finnek képviseltetik magunkat, jóval 90 százalék feletti aránnyal.



Hazánkban a vállalkozások csupán 68 százaléka él az internet adta lehetőségekkel. Pedig ez az egyik legnagyobb, rendkívül gyorsan megtérülő befektetés, amely nélkül akár ügyfelek százait vagy ezreit is elveszíthetjük.



De miért is fontos az online jelenlét? A potenciális megrendelők nagy része már hazánkban is az interneten kezdi a tájékozódást, mielőtt bármilyen üzletbe elmenne, vagy szolgáltatást igénybe venne. Az ár és termék összehasonlító oldalak a legnépszerűbbek, a 2016-os adatok szerint a hazai lakosság 64 százaléka a vásárlást megelőzően ezeken az oldalakon informálódik.

Milyen a jó online jelenlét?

Az internetes megjelenés legfontosabb eleme természetesen a jó weboldal, amely tartalmaz minden olyan információt, amelyre a potenciális vásárló kíváncsi lehet. Ahol megtalálja az adott vállalkozás bemutatkozását, a termékek, szolgáltatások ismertetését, valamint az elérhetőségeket, vagy a rendeléssel kapcsolatos információkat. Rendkívül fontos, hogy a honlap mobilbarát, vagyis okostelefonról is jól látható és olvasható legyen.



Ahhoz pedig, hogy a potenciális vásárlók valóban meg is találják a céget a keresőben, manapság már elengedhetetlen a keresőoptimalizálás. Ha a Google találati listájában cégünk nincs ott az első oldalon, a konkurenciánk viszont igen, akkor nagy valószínűséggel ők szereznek majd új ügyfeleket helyettünk.

Facebook, Instagram, YouTube...

... LinkedIn, Pinterest, Twitter, és még folytathatnánk tovább a közösségi média platformok sorát. Jelen kell-e lennünk mindegyiken, vagy mi alapján válasszuk ki, hogy melyik az az egy, esetleg két-három oldal, amelyiken mindenképpen érdemes?



A legfontosabb, hogy végiggondoljuk, ki a célcsoportunk, kiket szeretnénk megszólítani, és hozzájuk melyik csatornán jutunk el a legkönnyebben. Ha kézműves vállalkozásunk van, akkor nélkülözhetetlen az Instagram jelenlét, ha kevésbé ismert a termékünk vagy a szolgáltatásunk, akkor pedig érdemes kihasználni a YouTube nyújtotta előnyöket.



Itt is igaz azonban, hogy a kevesebb több. Inkább egy-két közösségi média felületen alakítsunk ki nagyobb követőtábort, mint sok felületen több kisebbet. Így a termékünk, szolgáltatásunk iránti bizalmat és elköteleződést is könnyebben el tudjuk érni, valamint számunkra is egyszerűbb lesz az ügyfelek felé történő kommunikáció.



Végezetül egy jó tanács: legyen mindig egy alaposan átgondolt tervünk arra, hogy mit, hol és kinek kommunikálunk. Így online megjelenésünk egyértelmű és következetes lesz, ami hozzájárul saját szakértői státuszunk felépítéséhez is.