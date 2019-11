ITM

Fokozottan ellenőrzik a webáruházakat az év végi ünnepi időszakban

A próbavásárlások és a honlapok vizsgálata alapján a leggyakrabban az elállással és jótállással kapcsolatban merülnek fel problémák. 2019.11.20 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fokozottan ellenőrzi az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az online áruházakat az év végi ünnepi időszakban, a kiemelt vizsgálatok már november elején elkezdődtek - mondta Cseresnyés Péter, a tárca államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.



Az év utolsó két hónapjában sok akcióval, kedvezményes vásárlási lehetőséggel találkozhatnak a fogyasztók az interneten, az ITM célja, hogy aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel, rendszeres ellenőrzésekkel, próbavásárlásokkal járuljon hozzá a nyugodt ünnepi felkészüléshez - tette hozzá az államtitkár.



Kiemelte, hogy a kiskereskedelmi forgalom 75 hónapja folyamatosan nő Magyarországon, és egyre nagyobb szerepet játszik az internetes vásárlás. Tavaly mintegy 530 milliárd forint volt a webáruházak forgalma, amely az idén a becslések szerint 700 milliárd forintra nőhet.



Cseresnyés Péter hangsúlyozta: az ellenőrzésekkel szeretnék elérni, hogy a jelentős akciók idején is jogkövető webáruházakból és alkalmazásokból rendelhessenek a vásárlók.



Az online áruházak rendszeres vizsgálatával a tárca visszaszorította a lehetséges jogsértéseket, a tapasztalatok szerint sikerült a korábbi 50 százalékról 17 százalékra csökkenteni a visszaélési kísérleteket, így kevésbé kockázatos az internetes vásárlás - emelte ki az államtitkár.



Keszthelyi Nikoletta, az ITM helyettes államtitkára elmondta: a minisztérium IT Laboratóriuma az elmúlt időszakban évente 900 webáruházat ellenőrzött, idén már több mint 500 ellenőrzésen vannak túl.



Kiemelte: a próbavásárlások és a honlapok vizsgálata alapján a leggyakrabban az elállással és jótállással kapcsolatban merülnek fel problémák, de sokszor hiányos a vitarendezési lehetőségekről szóló tájékoztatás is.



Közölte: a tárca a tudatos vásárlás segítése érdekében e-kereskedelmi tájékoztatót, "kisokost" állított össze, amely elérhető a www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon.



Az ellenőrzések tapasztalatai alapján állították össze a most megjelent tájékoztatót, amely nyolc pontban foglalja össze az internetes vásárlással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.



A kisokos kitér a termékek, szolgáltatások kiválasztásával, a vásárlás előtti tájékozódással, a szállítási feltételek ellenőrzésével, a fizetési feltételek kiválasztásával, az adásvétel létrejöttével, a termék átvételével és esetleges visszaküldésével kapcsolatos tudnivalókra, valamint arra is, hogy hová lehet fordulni panasz esetén - ismertette a helyettes államtitkár.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az online vásárlások előtti tudatos fogyasztói döntést segíti az ITM online adatbázisa, a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu is.