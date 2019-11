Média

Mobiltelefon-alkalmazást fejlesztett a Magyar Katolikus Rádió

Ezzel olyanokhoz is el tudják juttatni a katolikus egyház tanítását és örömhírét, akiket eddig nem tudtak megszólítani. 2019.11.14 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mobiltelefon-alkalmazást fejlesztett a Magyar Katolikus Rádió, amelyen az élő rádióműsor mellett tematikus csatornák és több új funkció is elérhető - közölte Radetzky András, a rádió vezérigazgató-helyettese az alkalmazást bemutató sajtótájékoztatón, szerdán Budapesten.



Radetzky András kiemelte: az alkalmazással a rádió lebontja a nem országos lefedettségű rádió földrajzi korlátait. Ismertette: az ingyenes, Android és iOS rendszerű telefonokra is letölthető alkalmazásban az élő műsor regisztráció nélkül hallgatható, a szintén ingyenes regisztrációt követően pedig számos új funkció is elérhető. Ilyen az a kilenc tematikus zenei csatorna, melyeken népzenét, világzenét, egyházzenét, jazzt, operát stb. lehet hallgatni, akár úgy is, hogy óránként az aktuális hírek is elhangzanak.



Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a rádió vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy az új alkalmazással olyanokhoz is el tudják juttatni a katolikus egyház tanítását és örömhírét, akiket eddig nem tudtak megszólítani.