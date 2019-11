Tech

Alulreprezentáltak a nők a kiberbiztonsági területen a vállalatok felénél

A vállalatok 45 százalékánál az informatikai biztonsági részlegen dolgozó nők aránya kisebb, mint a cég többi területén, ennek ellenére ezeknek a cégeknek csak 37 százaléka rendelkezik olyan programokkal, amelyek több nőt vonzanának a kiberbiztonsági területre - derül ki abból a felmérésből, amelyet a Kaspersky globális kiberbiztonsági vállalat megbízásából a 451 Research végzett biztonsági vezetők körében.



A jelentés szerint az informatikai igazgatók 45 százaléka megerősítette, hogy a nők valóban alulreprezentáltak a részlegükön. A szóban forgó szervezetek 37 százaléka vezetett már be vagy fog bevezetni olyan programot, amelynek célja, hogy több női munkatárs érkezzen az informatikai biztonsági részlegekre.



A nők odavonzásának legnépszerűbb módja az informatikai háttérrel rendelkezők továbbképzése, ezt a válaszadók 80 százaléka említette. A válaszadók csaknem fele nyilatkozott úgy, hogy jelenleg is kínálnak vagy kínálni fognak nőnemű diákokat célzó gyakornoki programokat, vagy készen állnak arra, hogy továbbképezzék a csekély képzettséggel, vagy szakképzettséggel nem rendelkező jelölteket. Az is kiderült, hogy a válaszadóknak csak 22 százaléka vesz fel női jelölteket a szervezeten belüli más részlegekről.

A felmérés során a többiek (63 százalék) azt mondták, hogy ők kizárólag tökéletesen képzett szakembereket keresnek, nemre való tekintet nélkül. Mivel azonban az informatikai igazgatók 70 százalékának nehézséget jelent a különféle területeken jártas, szakképzett informatikai biztonsági szakemberek felvétele, más módot kell találniuk a hiányzó tehetségek pótlására.



A kutatás azt is kimutatta, hogy az informatikai biztonsági vezetők között nagyobb számban találhatók a férfiak, a válaszadóknak csak 23 százaléka volt nő. Ugyanakkor a biztonsági vezetői szerepkörben dolgozó nők száma emelkedik, a nőnemű válaszadók 20 százaléka az elmúlt két évben került informatikai biztonsági vezetői pozícióba, ami kétszerese a hasonló helyzetben levő férfiak arányának.



A közlemény idézi Jevgenyija Naumovát, a Kaspersky Európáért felelős megbízott ügyvezető igazgatóját, aki arra is felhívta fel a figyelmet: az informatikai igazgatókkal készített mélyinterjúk során sokan mondták azt, hogy nincs elég nőnemű jelentkező. Így a kiberbiztonsági területen fennálló nemek közötti egyenlőtlenség kezeléséhez ösztönözni kell a nőket arra, hogy ezt a pályát válasszák - hangsúlyozta.