Lezuhant a Samsung űrszelfiző műholdja

Nancy Mumby-Welke és férje, Dan, Michiganben éppen megindultak, hogy kiengedjék a lovaikat, amikor hatalmas robajt hallottak. Eleinte nem tudták, hogy mi lehet az, ezért felhívták a 911-et, hogy valami "kipottyant az égből" a kertjükbe. Az eset során senki sem sérült meg.



A Samsung szóvivője megerősítette az NBC-nek, hogy a SpaceSelfie projekt eszközéről van szó, sajnálatukat fejezték ki a kellemetlenségéért, majd hozzátették, a "landolás" tervezett volt, és a területet is ők választották ki ehhez.



A Samsung még a múlt héten közölte: a SpaceSelfie névre keresztelt projekt keretében egy fél kosárlabdapálya (10,5 méter x 18 méter) nagyságú, nagy magasságú ballonrendszert küldenek fel a dél-dakotai indítóállásról, amely az S10 5G készüléket is tartalmazó csomagot viszi magával, egészen 20 kilométeres magasságba. A szerkezet segítségével bárki készíthetett volna egy űrszelfit. A modul október 31-én fejezte volna be a működését.