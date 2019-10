Tech

Sikerült áttörést elérnie a kvantumszámítógép fejlesztésében a Google-nek

A Google azt állítja, hogy sikerült áttörést elérnie a kvantumszámítógép fejlesztésében: Sycamore nevű 54 kvantumbites (qubit) processzora segítségével 200 másodperc alatt végeztek el egy számítást, amelyhez a világ legnagyobb teljesítményű szuperszámítógépének is 10 ezer évre lett volna szüksége.



A Nature című tudományos folyóiratban szerdán publikált kutatás szerint ezzel első ízben sikerült igazolni az úgynevezett kvantumfölényt. A fogalom azt jelenti, hogy egy kvantumszámítógép rövid idő alatt végrehajt egy olyan bonyolult feladatot, amelyet egy hagyományos számítógép nem képes belátható időn belül megoldani.



A 200 másodperc alatt elvégzett számítást szimulációk segítségével igazolták, a processzor teljesítményét pedig meghatározták. A feladat rendkívül komplex, véletlenszerűen generált minták felismerése és elemzése volt, egy olyan feladvány, amely meghaladná egy hagyományos komputer teljesítőképességét. A kvantumbitek összefonódásának szimulációjához a Google felhőszerverein kívül felhasználták a világ jelenlegi legnagyobb teljesítményű szuperkomputerét, az IMB Summit nevű számítógépét is.



Míg a hagyományos - bináris - komputerek esetében a legkisebb egységek, a bitek vagy a 0-ás vagy az 1-es állapotot tudják felvenni, a kvantumszámítógépek qubitjai a kvantummechanika törvényei szerint működnek és egyszerre többféle állapotban is tudnak létezni.



A kvantumszámítógépek, amelyeken már évek óta dolgoznak a kutatók, alapjaiban változtathatják meg, ahogyan az új anyagok tervezéséről, a logisztikáról, a titkosításról vagy a mesterséges intelligencián alapuló szimulációkról gondolkodunk. Ezért vannak versenyben a kvantumfölény eléréséért olyan cégek, mint a Google, az Intel vagy az IBM.