Vissza a jövőbe!

Beszámoló az Axis Technológia és Innováció szemináriumáról

2019. október 17-én tartotta az Axis Communications szokásos évi nyílt napját. Az idén egy több szempontból is formabontó rendezvényen vehettek részt a cég partnerei, hiszen ebben az évben a fókuszban a legújabb termékek és technológiai vívmányok szerepeltek, és a helyszínként kiválasztott Brody Studios is egy jövőbe mutató, modern környezet.

A regisztráció után egy gyors üdvözlés és bemutatkozás következett. Elsőként Pavel Marek, a közép-kelet-európai régió értékesítési managere tartott egy rövid összefoglalót az Axis múltjáról, az elért sikerekről és jelenlegi pozíciójáról a biztonságtechnikai piacon. Külön említésre került, hogy az Axis mennyire fontosnak tartja a környezetvédelmet, aminek eredményeképp kisebb csomagolásban szállítja a termékeit, és több kameratípust is újrahasznosított anyagokból gyárt.



A következő prezentációban Pelyák Norbert, az Axis key account managere, valamint Pavel Ivan, értékesítési mérnök, bemutatták az Axis legújabb ARTPEC 7 chipjét. 1996 óta, a világ első IP kamerájának bemutatásától, a cég folyamatosan azon dolgozik, hogy úttörőként irányt mutasson a piacon. Ennek eredményeként forradalmian új terméket és technológiát mutattak be azóta is a világnak, mint például a Lightfinder technológiát, amivel színes képeket továbbít a kamera még sötétben is, vagy a Zipstream technológiát, ami átlagosan 50%-kal, vagy akár többel csökkenti a sávszélességet és a tárolási igényeket a képminőség romlása nélkül.

Az ARTPEC 7 chip is egy újabb mérföldkő a cég életében, amely számos új funkcióval és képességgel fogja felruházni a közeljövőben megjelenő Axis hálózati kamerákat. Ilyen képességek például a még jobb képalkotás, továbbfejlesztett biztonsági funkciók, még magasabb hatásfokú tömörítés és fejlett analitikák futtatása.



A saját fejlesztésű chip garantálja a magasfokú kiberbiztonságot, ugyanis az Axis kamerákba csak hitelesített firmware-t lehet telepíteni, és a biztonságos indítást, amely megakadályozza a nem hitelesített firmware-ek elindulását. Az ARTPEC 7 chipnek köszönhetően a H.265-ös tömörítés, a Lightfinder 2.0 technológia és a Forensic WDR (mozgó tárgyak esetében és magas háttérvilágítás mellett is részletgazdagabb képtovábbítás), 4K felbontás 30 kép/s képsebesség mellett, infravörös megvilágítás és további funkciók is elérhetővé válnak az újonnan debütáló termékekben.

Egy rövid szünetet követően bemutatásra kerültek az Axis legújabb termékei, melyeket élőben, a kiállítótérben meg is lehetett tekinteni, és ki lehetett próbálni működés közben. Ilyen újdonság többek között az AXIS P1375/-E, ami egyszerűen felszerelhető infravörös megvilágítással kerül forgalomba. Az új AXIS M11-es termékcsalád, amely beépített mikrofonnal érkezik. Az Axis Q6075-E, az AXIS P3245 és az AXIS P5655-E PTZ kamerákban már az ARTPEC 7 chip által nyújtott összes előny megtalálható lesz. A Q 1798-LE hálózati kamera 4K felbontással kerül forgalomba, a Q1700-LE rendszámfelismerő kamerával, akár a 130 km/h-val haladók rendszámait is tisztán le lehet olvasni. A további újdonságok többek között az AXIS D2050-VE, egy radar érzékelő, és az AXIS C8210 hálózati erősítő.



Ebéd után ismét Pelyák Norbert beszélt az Axis különböző telepítéseiről, ahol egy-egy igényre, illetve problémára mutatott be megoldásokat. A társaság ezek után 3 csoportra oszlott és workshop keretében beszéltek a fejlesztésekről és a partnerek által tapasztalt észrevételekről, megoldásokról.



A nap zárásaként a résztvevők ellátogattak egy közeli gokart pályára, ahol már a kötetlen beszélgetésé és a száguldásé volt a főszerep.