MI koalíció

2020 végére akár százezren szerezhetnek alapismereteket a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligencia akcióterv részeként 2020 végére akár százezren szerezhetnek alapismereteket a mesterséges intelligenciáról - mondta a Mesterséges Intelligencia (MI) koalíció szakmai vezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Szertics Gergely hozzátette: az akcióterv ezen része mindenkinek szól, de elsősorban a diákok kerülnek majd fókuszba.



MI koalíció bízik abban, hogy 200 tagszervezete saját munkavállalóit is motiválni fogja az online képzések elvégzésére - jegyezte meg.



Elmondta: az akcióterv részeként létrejön egy intézményrendszer, amely átfogóan támogatja a kutatás-fejlesztést és az innovációt a mesterséges intelligencia terén, továbbá a rendelkezésre álló adatokból Magyarország első adatpiacát is létrehozzák. A nem személyes és nem érzékeny információk felhasználásával új összefüggésben lehet majd látni az adatokat - magyarázta.



A mesterséges intelligencia akcióterv részeként az MI koalíció tudatosító kampányt is folytat, amelynek célja, hogy egymillió embert érjenek el azzal az alapüzenettel, hogy a mesterséges intelligencia hasznos eszköz és a tévhittel ellentétben nem veszi el az emberek munkáját - mondta Szertics Gergely.