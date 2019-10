Innováció

Német lap: nem zárják ki a Huawei-t a németországi 5G-fejlesztésekből

Nem számítanak megbízhatónak olyan országokból származó cégek, amelyekben a hatóságok széleskörű hozzáféréssel rendelkeznek a vállalatoknál kezelt adatokhoz. 2019.10.15 05:30 MTI

Nem zárják ki a Huawei-t az ötödik generációs mobil távközlési hálózatok (5G) németországi fejlesztéséből, a kínai cégnek kedvező szabályozás mellett főleg a kancellári hivatal kardoskodott - írta hétfőn a Handelsblatt című üzleti lap.



Az 5G-fejlesztések szabályairól szóló tervezetben az eredeti elképzelés szerint rögzítették volna, hogy a hálózatokat kiépítő mobilszolgáltatók csak az informatikai biztonság szempontjából megbízhatónak minősített beszállítókkal működhetnek együtt.



A Huawei így kiesett volna a lehetséges partnerek közül, mert nem számítanak megbízhatónak olyan országokból származó cégek, amelyekben a hatóságok széleskörű hozzáféréssel rendelkeznek a vállalatoknál kezelt adatokhoz.



A napokon belül megjelenő tervezetben ennek a feltételnek egy jelentősen enyhített változata szerepel, amely szerint a partnereknek csak egy úgynevezett megbízhatósági nyilatkozatot kell tenniük. Ezt a nyilatkozatot pedig a Huawei "természetesen aláírja majd" - írta a Handelsblatt.



Angela Merkel kancellár hivatala azért vetette el az eredeti elképzelést, mert attól tartottak, hogy a Huawei kizárása konfliktust okoz Pekinggel. Ugyanakkor a kancellária közbelépésével átalakított előírás a mobilszolgáltatóknak is kedvez, amelyek arra törekedtek, hogy továbbra is használhassanak Huawei-termékeket. Azzal érveltek, hogy a kínai cég technológiája nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat.



A kancellária álláspontja szerint a megbízhatósági nyilatkozat megfelelő jogi eszköz, mert ha a nyilatkozatban foglaltakkal ellentétes magatartást - szabotázst, kémkedést - tapasztalnak, kötelezhetik a szolgáltatókat az adott cég termékeinek, berendezéseinek, szolgáltatásainak eltávolítására, és a szolgáltatók ilyen esetben kártérítést követelhetnek a nyilatkozatot megszegő partnertől.

A Handelsblatt hozzátette: Washington az utolsó pillanatig igyekezett megakadályozni a Huawei-nek kedvező szabályozást, még a távközlési felügyeleti hatóság - a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) - vezetője, Ajit Pai is elutazott Berlinbe, hogy jobb belátásra bírja a német vezetőket.



Azonban a legfőbb szereplők, a kancellária, a gazdasági minisztérium és a belügyminisztérium - amelyeket mind a Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) tartozó politikusok vezetnek - kitartott a megbízhatósági nyilatkozatra és a nyilatkozat betartásának ellenőrzésére épülő megoldás mellett, a szociáldemokrata (SPD) vezetésű külügyminisztérium és a szövetségi hírszerző szolgálat (BND) figyelmeztetései ellenére is.



Az SPD ellenzi a Huawei-nek lehetőséget biztosító szabályozást, és kétségeinek adott hangot az FCC vezetője is. Ajit Pai a Handelsblattnak elmondta: nehezen tudja elképzelni, hogy egy kormányzati hivatal képes lenne ellenőrizni az 5G-hálózatokban használt szoftverek minden egyes frissítését.



A tervezetet a szövetségi távközlési szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) hozza majd nyilvánosságra, és megkezdi az egyeztetéseket a területen tevékenykedő cégekkel és érdekképviseletekkel.



A hatóság júniusban zárta le az 5G-hálózatok kiépítéséhez szükséges frekvenciák használati jogának árverését. Jogosultságot a Telekom Deutschland, a Vodafone, a Telefónica Germany és az 1&1 nevű mobilszolgáltatót működtető Drillisch Netz szerzett, együtt összesen 6,549 milliárd eurót (2190 milliárd forint) fizetnek. Azzal a feltétellel használhatják a frekvenciákat, hogy legkésőbb 2022 végéig legkevesebb 100 megabites másodpercenkénti (Mbit/s) letöltési sebességet biztosítanak valamennyi tartományban a háztartások 98 százaléka számára, valamint az autópályák, a legfontosabb főutak és vasútszakaszok mentén. További feltétel, hogy legkésőbb 2024 végéig a fennmaradó főutak mentén is legalább 100 Mbit/s letöltési sebességet, az alacsonyabb rendű utak, a fontosabb vízi szállítási útvonalak és valamennyi fennmaradó vasútszakasz mentén pedig legalább 50 Mbit/s letöltési sebességet biztosítsanak.