Ingatlan-nyilvántartás

Az E-ingatlan-nyilvántartás megújítja Magyarországon az ingatlan-nyilvántartás rendszerét

hirdetés

Az E-ingatlan-nyilvántartás teljesen átírja a földhivatali rendszer működését, megújítja Magyarországon az ingatlan-nyilvántartás rendszerét - mondta Tuzson Bence a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára kedden a várhatóan 2022-re lezáruló E-ingatlan-nyilvántartás projekt nyitórendezvényén Budapesten.



Hangsúlyozta, hogy biztonságosabb, átláthatóbb, gyorsabb, automatikus döntési folyamatokat is lehetővé tevő rendszer jön létre, amely az ország versenyképességében is mérhető eredményt hoz. Kiemelte, hogy ezzel a lépéssel folytatódik a közigazgatási folyamatok elektronizációja, amelynek következtében csökken a földhivatali eljárások átfutási ideje és költségszintje, nő a jogbiztonság.



Az ingatlan-nyilvántartás rendszere Mária Terézia korában épült ki, kiállta az idők próbáját, de megújításra szorul: a papír alapú rendszert ezért kérelem alapú rendszer váltja fel - mondta. Megjegyezte, hogy az új ingatlan-nyilvántartási rendszert más adatbázisokkal is össze kell kapcsolni, például a lakcímnyilvántartással vagy a népesség-nyilvántartással.



Kerekes Balázs a Lechner Tudásközpont ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a 2019-ben kezdődött fejlesztés várhatóan 2021 végéig fejeződik be. Az új rendszer 2022 őszén indulhat el a tesztidőszakot követően. Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt 13,028 milliárd forintból gazdálkodhat, melyet 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban biztosít - mondta.



A tájékoztató szerint a Lechner Tudásközpont az ingatlan- és földügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program Az adminisztratív terhek csökkentése című pályázati felhívására az elektronikus ingatlan-nyilvántartás projektre. A projektben kialakítanak földügyi igazgatási eljárásokat, valamint munkafolyamatokat és adatszolgáltatásokat elektronikusan támogató informatikai rendszert. A fejlesztés további eredményeként a Tudásközpont által vezetett konzorcium egységesíti a közhiteles ingatlan-nyilvántartás és a központi ingatlan-nyilvántartás kezelését - írták.