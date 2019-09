Tech

Hackertámadás semmisítette meg az EU-forrásokat figyelő magyar központ adatbázisát

A nulláról kénytelen újraszervezni az adminisztrációját a kormány által 2014-ben létrehozott Magyar Fejlesztési Központ (MFK), miután július közepén egy hackertámadás a teljes szerverparkját megsemmisítette – értesült a 168 Óra.



Információjukat az egyik érintettként a Magyar Rögbi Szövetség (MRSZ) is megerősítette; a sportszövetség adatait ugyanis az a központ szerverein tárolták, tehát ők is elvesztették adataik, hivatalos dokumentumaik jelentős részét. A kapcsolatra magyarázatot ad, hogy az MFK igazgatója, Kiss Antal egyidejűleg az rögbiszövetség elnöke is.



"Az MFK-nak saját szerverparkja van – illetve volt –, amelyen a teljes hivatali dokumentációt, szerződéseket, számlákat, vállalati szoftvereket, lényegében a tevékenységéhez kapcsolódó összes digitális adatát tárolta."



A támadás pontos napját a lap forrása sem tudta megnevezni, kérdéseikkel pedig hiába fordultak az központhoz és felettes szervéhez, a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz, többszöri megkeresés után sem adtak tájékoztatást a történtekről.

Bár a Magyar Fejlesztési Központ nem tartozik a legismertebb állami csúcsszervek közé, feladata sajátossága miatt fontos szerepet tölt be az európai uniós támogatások lehívásában. Az EU ugyanis nem csak célzott támogatásokat nyújt az egyes tagállamoknak – amelyekről a legtöbbször akkor hallhat az olvasó, ha kormányközeli üzletemberek cégeinél kötnek ki milliárdok –, hanem egy központi keretből, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok terhére az EU minden tagállama számára nyílt pályázatokat ír ki.



Az MFK feladata ezeknek a pályázatoknak a figyelése és hogy tájékoztassák az államigazgatási, önkormányzati, vállalati és civil szektort az elérhető forrásokról és a pályázati feltételekről – erre a Pályázatok Magyarul honlapot működteti –, illetve konzorciumban maga is társpályázó lehet, ugyanis for profit tevékenységet végez.



"Az tehát biztos, hogy milliárdos tételű támogatások teljes dokumentációja semmisült meg." - írja a lap.



Arról nincs információ, hogy Pályázatok Magyarul-t érintette volna a szerverek megsemmisülése, a honlapon a kérdéses időszakban is megjelentek pályázati információk, tehát a hackerek feltehetően nem ezeket a szervereket támadták.



A hiánypótlás a központ esetében is csak a partnerszervezeteknél és intézményeknél, illetve a felettes minisztériumoknál található dokumentumok alapján lehetséges, azonban kérdéses, hogy milyen mélységben – jellemezte a helyzetet a lap névtelenséget kérő informátora. Négy év adminisztrációját kell helyreállítani, amennyire csak lehetséges. Az MFK együttműködésben állt a külügyi tárca mellett az Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Agrárinisztériummal és számos kormányszervvel, nem beszélve civil-, sport- és egyéb szervezetekről, ahonnan adatokat kell visszakérniük, azaz az MFK gondja komoly munkát jelent mások számára is.



Mivel a hackertámadás kormányzati szervezetet érintett, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak kellett kivizsgálnia a történteket. Az újság információi szerint észak-koreai eredetű volt a támadás, ám a külügytől az erről szóló kérdésükre sem kaptak hivatalos választ.