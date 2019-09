Tech

Hackertámadás történt az Osztrák Néppárt központi szervere ellen

A szerver elleni támadást a július végétől szeptember elejéig tartó időszakban követhették el, s a műveletet külső, ám profi hozzáértő irányíthatta. 2019.09.05 19:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Hackertámadás történt az Osztrák Néppárt (ÖVP) központjában található szerver ellen csütörtöki osztrák médiajelentések szerint.



A néppárt listavezetője, Sebastian Kurz volt kancellár szerint "nagyon is célzott hackertámadás történt, adatokat szerettek volna ellopni, telepíteni, manipulálni és meghamisítani. Ezzel nemcsak a néppártot, hanem magát a demokratikus rendszert érte támadás" - fogalmazott. A politikus szerint az sem zárható ki, hogy az elkövető a szeptember 29-i parlamenti választásokon szeretett volna kárt okozni pártjának.



A Falter címú hetilap vasárnap belső dokumentumokra hivatkozva az ÖVP-nél tapasztalható esetleges szabálytalanságokról számolt be: a lap szerint a párt a kampánypénzek egy részét elrejtette a könyvelésében. Sebastian Kurz cáfolta az állításokat, jogi lépéseket fontolgat az ügyben, és kiberbiztonsági cégeket (SEC Consult és CyberTrap) is megbízott az eset kivizsgálásával.



Avi Kravitz kiberbiztonsági szakértő szerint a szerver elleni támadást a július végétől szeptember elejéig tartó időszakban követhették el, s a műveletet külső, ám profi hozzáértő irányíthatta. A vizsgálatok jelenlegi állása szerint a támadó kiváltságos felhasználófiókkal rendelkezett, és a belső rendszerben nagy mennyiségű bizalmas adathoz fért hozzá, sőt arra is volt jogosultsága, hogy ezeket lemásolja, törölje, manipulálja, vagy újabb adatokat telepítsen. Valószínűsíthető az is, hogy a támadás megbízás alapján történt, és az sem zárható ki, hogy a megbízó közéleti személyiség vagy külföldi titkosszolgálathoz köthető személy.



Alexander Winterstein kormányszóvivő "mélységesen aggasztónak" nevezte az esetet, és ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek a biztonság, valamint a demokrácia sértetlenségének biztosítása érdekében.



Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) főtitkára, Harald Vilimsky az ügy mielőbbi teljes kivizsgálására szólított fel. A politikus szerint "a polgároknak joguk van tudni, mi folyik az országban, és valóban bűnözői hálózatok tesznek-e kísérletet arra, hogy kárt okozzanak a demokratikusan megválasztott pártoknak".



Ausztriában politikai part ellen korábban nem követtek el ehhez hasonló hackertámadást. Az ÖVP időközben bejelentést tett az esetről az alkotmányvédelmi hivatalnál (BVT).