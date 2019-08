Közlekedés

Google térkép: élő kép segít a gyalogosoknak megtalálni a helyes irányt

hirdetés

A Google Térkép 2019. augusztus 8-án Magyarországon is elindította legújabb funkcióját, az Élő képet („Live View”), amely kiterjesztett valóság (AR) segítségével, az útvonalra vetített nyilakkal és irányokkal mutatja, merre menjen a felhasználó.



A Google Térkép nemcsak az utazások megszervezésében hasznos, de kiváló útitárs is, amely segít új helyek felfedezésében. Egy, még ismeretlen város és látnivalói megismerésének nagyszerű módja a gyalogos városnéző túra, néha azonban nehéz kitalálni, merre is menjünk. A Google Térkép új Élőkép funkciójának köszönhetően mostantól a kiterjesztett valóság segítségével könnyebben felismerhetjük, merre induljunk: valós környezetbe vetített nyilak és irányok mutatják az utat. Az Élő kép nemcsak nagyvárosokban lesz elérhető, de minden olyan helyen is, ahol az Utcakép, azaz a Street View szolgáltatás működik.



A funkció használata rendkívül egyszerű: a Google Térkép alkalmazást megnyitva a felhasználó beírja úticélját, és kiválasztja a séta ikont. Innen az „Élő kép” gombra koppint, majd a telefonja kameráját az őt körülvevő épületekre irányítja. Amint a Google Térkép beazonosítja a felhasználó pozícióját, megjelennek a nyilak és a jelek a valós környezetre vetítve, amelyek megmutatják, melyik irányba kell elindulni. Amennyiben a felhasználó már használja a navigációt, elegendő a bal alsó sarokban az „Élő kép” gombra kattintani.



A mai napig ez a funkció csak a Google Térkép helyi idegenvezetői (Local Guide) és a Google Pixel felhasználók számára volt elérhető tesztelésre, azonban mostantól az ARCore-t támogató Androidos telefonokon és ARKit-et támogató iPhone-okon is rendelkezésre áll béta üzemmódban (a teljes eszközlista itt érhető el).



A Google Térkép letölthető a Play Store-ból és az App Store-ból.