Cyberbűnözés

Fiókadatok ellopása miatt 75 embert vettek őrizetbe Kínában

Fiókadatok ellopása miatt 75 embert vett őrizetbe a kínai rendőrség a kelet-kínai Csiangszu tartományban - írja a China Daily című pártlap a helyi hatóságok hétfői közlésére hivatkozva.



A több mint 8 millió lakosú Hszücsou város rendőrei még március elején lettek figyelmesek egy adathalász weboldalra, amelynek működtetői gyanútlan internetezők felhasználói fiókadatait és jelszavait lopták el.



Az előzetes nyomozás arra derített fényt, hogy a gyanúsítottak internetes játékokban szerezhető pontok vagy kellékek ingyen megszerezhetőségével csalogatták az oldalra az áldozataikat, akiknek aztán hamis linkeket küldtek, amelyek segítségével begyűjtötték a fiókadataikat és jelszavaikat.



Az így megszerzett felhasználói fiókokat ezek után vagy tovább értékesítették, vagy pornográfia, szerencsejáték, illetve kábítószer reklámozására használták fel - számolt be a rendőrség.



A további vizsgálat során még több gyanúsítottra akadtak, ezért a nyomozást májustól az ország más részeire is kiterjesztették, aminek eredményeként végül 75 embert vettek őrizetbe.



A lefoglalt, több mint 300 szerveren a hatóságok egymilliárdot is meghaladó mennyiségű lopott fiókadatot találtak, és az adathalászatból befolyó összeget millió jüanos nagyságrendűre becsülik.



Az ügyben nyomoznak.