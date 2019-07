Eddig ilyet csak filmen láthattunk - de ez lesz a jövő! - videó

Hadi fejlesztés

Európai vezetők részvételével tartották meg a katonai díszszemlét Párizsban vasárnap a francia nemzeti ünnepen, a Bastille 1789-es ostromának tiszteletére. A katonai parádé az európai katonai együttműködés jegyében zajlott. Az európai katonai kezdeményezés Emmanuel Macron francia elnöktől indult, célja a rendkívüli hadi helyzetek, humanitárius válságok kezelése. 10 ország, köztük Franciaország és Németország is részt vett benne, a katonáik ott voltak a francia főváros sugárútján, a Champs-Élysées-n. A résztvevők között menetelt a francia-német dandár 500 katonája, de még az EU kiképzési küldetéséből Maliból visszatért spanyol kontingens is. Több mint 4000 katona, 196 páncélozott jármű és 237 lovas katona vonult el a nagyszámú nézősereg előtt. Az égen pedig 69 repülőgép és 39 helikopter zúgott el a francia főváros légterében, plusz a Zapata CEO-ja, Franky Zapata jetski-bajnok, aki egy sugárhajtású „flyboardon” repült fegyverrel a kezében.

Eindrücke der Militärparade zum #14Juillet, zu der Präsident @EmmanuelMacron Kanzlerin #Merkel und andere Europäer heute in Paris begrüßt hat. pic.twitter.com/CcfZr1Eq7e — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 14, 2019

Az ünnepen Emmanuel Macron francia elnökhöz csatlakozott Belgium, Észtország, Finnország, Hollandia, Portugália államfője, Angela Merkel német kormányfő. Theresa May brit miniszterelnököt kormánya kabinetirodájának vezetője, David Lidington képviselte. Ott volt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője is.



Amikor Macron a katonai parádé előtt a kocsiján elhajtatott a Champs-Élysées-n útján, hangos hurrogás követte az úttest mellett álló 20-30 sárgamellényes részéről, és néhányan a mozgalmuk jelképeként sárga léggömböket eresztettek a levegőbe.



Később a párizsi rendőrség 152 sárgamellényest vett őrizetbe rendzavarás miatt. Az engedély nélküli tüntetéseket a Champs-Élysées-n tartották a hónapok óta sárga láthatósági mellényben jobb életmódot követelve tüntetők, egyesek üvegekkel és kövekkel dobálták a rendvédelmi szervek munkatársait. A rendőrök könnygázt vetettek be.



Az őrizetbe vettek között van a sárgamellényes mozgalom három vezetője, Maxime Nicolle, Jérome Rodrigues és Éric Drouet is. „Az ünnepi díszszemlét Párizsban megzavarni igyekvők szégyellhetik magukat. Július 14-e a nemzet egységének napja, és ezt tiszteletben kell tartani” – mondta a történtekkel kapcsolatban Cristophe Castaner francia belügyminiszter.