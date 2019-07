Tech

Lyukat égetett saját akksija a MacBook Pro-ba

hirdetés

Nem sokkal azután, hogy hivatalosan is bejelentette az Apple a 2015-ös MacBook Pro készülékek visszahívását az akkumulátor esetleges hibás működése miatt – az ugyanis túlmelegedés miatt könnyen veszélyessé válhat, akár ki is gyulladhat – az egyik felhasználó gépe igen komoly változásokat produkált egy nappal a visszahívás bejelentése után.



Steve Gagne laptopjának alját szó szerint kilyukasztotta a túlmelegedés. A dizájnerként dolgozó férfi szerint a monitor teljesen le volt hajtva, bár csak alvó állapotban volt, viszont nem volt bedugva a konnektorba, ennek ellenére szó szerint lángra kapott. Ez egy papírral teli irodában akár katasztrófába is torkollhatott volna. Ha ez igaz, akkor érdemes mielőbb megejteni mindenkinek az ingyenes akkumulátorcserét.