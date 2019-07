Gondok

Akadozik a Facebook

Szerda délután ismét akadozni kezdtek a Facebook szolgáltatásai. A közösségi oldalon nem töltenek be a képek, nehézkes a posztolás, ezzel egy időben pedig az Instagram, a Messenger és a WhatsApp felhasználói is problémákról számoltak be.



A downdetector.com szerint a hiba látszólag Európát, az Egyesült Államokat, Dél-Amerika egyes részeit és Japánt érinti leginkább, de máshonnan is érkeztek hasonló bejelentések az ügyben.



A jelenség a szerverekkel lehet kapcsolatban: erre utal ugyanis, hogy a Facebook mellett a cég többi alkalmazása sem működik megfelelően.