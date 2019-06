Landolás

Ballon felengedésével emlékeznek meg a Holdra szállás évfordulójáról Ajkán

2019.06.09 23:30 MTI

Ballon felengedésével emlékeznek meg a Holdra szállás ötvenedik évfordulójáról az ajkai Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai. Az Űrbatyu elnevezésű ballonban elhelyezett eszközök légi felvételeket készítenek és légköri adatokat is rögzítenek - tájékoztatta az MTI-t az egyesület elnöke.



Ivanics Ferenc elmondta, hogy július 20-án reggel indítják útjára a két kilogramm tömegű ballont az ajkai sportpályáról.



Mint mondta, az ötvenszer ötven centiméteres nikecell dobozba három kamerát, egy GPS-t és egy rádiólokációs modult helyeznek el.



Érdekesség, hogy a megtöltött ballon átmérője, amely a földön 2 és fél méter, 30 ezer méter magasságban 15 méteresre növekszik majd - tette hozzá.



Az egyesület elnöke kitért arra, hogy a berendezés része lesz egy terminátor modul, amely a ballont szétszakadás után leválasztja, így az eszköz a fékező ernyő segítségével visszatér a földre. Az amatőr csillagászok modellezik a lehetséges földet érési helyszínt, amely a szél irányától, erősségétől függően történhet Ajka közelében is, de arra is van esély, hogy Horvátországba kell menni érte.



Hozzátette: ha a felengedés napján tiszta idő lesz, szabad szemmel néhány ezer méteres magasságig látható majd a ballon, amely várhatóan hat métert tesz meg másodpercenként. A csillagászok a felengedés után egyből útnak indulnak majd, hogy a leszállást követően megkeressék a ballont. Minden lehetőségre felkészülnek, ugyanis visszatérhet egy toronyház tetejére, nehezen megközelíthető hegyvidékre, de akár a Balaton közepébe is eshet. A műszerek által készített fotókat az interneten bárki megnézheti.



A küldetés logójának megtervezésére rajzpályázatot írtak ki, amelyre már több mint száz rajz érkezett. Az eredményhirdetést június 14-én tartják, a helyezettekkel közösen engedik majd el a ballon tartózsinórját, az első helyezett logója pedig felkerül az Űrbatyu műszerdobozának külsejére is. A felengedésre minden érdeklődőt várnak - tette hozzá az egyesületi elnök.