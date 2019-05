Tech

A Digi elindította mobil szolgáltatásait Magyarországon

hirdetés

A Digi hétfőn elindította mobil telekommunikációs szolgáltatásait a magyarországi piacon saját mobilhálózatán, amit az elmúlt négy évben jelentős tervezési, beruházási és kivitelezési folyamatok eredményeként hozott létre - közölte a Digi csoport hétfőn az MTI-vel.



Kiemelték, hogy ezzel a szolgáltató portfóliója teljessé válik, a vezetékes - kábeltelevízió, vezetékes internet, vezetékes telefon - szolgáltatások, és a műholdas televízió mellett a mobil (hang és adat) szolgáltatásokat is tartalmazni fogja.



Közölték: a Digi folyamatosan fejleszti mobilhálózatát és több ütemben bővíti lefedettségét. Eltökéltek a további beruházások iránt - jelezte Dragos Spataru, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, az Invitel Zrt. vezérigazgatója a közleményben. Hozzátette: azokra a területekre fektetnek hangsúlyt, amelyek a legfontosabbak a mobil szolgáltatásukat választó ügyfeleknek.



A tájékoztatás szerint kezdetben csak azokon a településeken lesz kereskedelmileg is hozzáférhető a szolgáltatás, ahol a beltéri lefedettség is előrehaladott állapotban van, annak ellenére, hogy a kültéri lefedettség sok településen, valamint fontosabb autópályákon és közutakon már elérhető. A cég folyamatosan frissíti a digi.hu/lefedettseg honlapon található lefedettségi térképet.



A Digi a mobiltelefon szolgáltatása indulásától sajátmárkás telefonokat tesz elérhetővé.



A szolgáltató hálózata a 4G technológiát és a 2G szabványt is használja, hogy a hangszolgáltatások esetében biztosítsa a kompatibilitást a korábbi, már használatban lévő telefonokkal. A Digi 5G szolgáltatásokat is tervez fejleszteni - közölték.



A Digi a hálózat elindításától az év végéig elérhető kedvezményes ajánlatot nyújt lakossági ügyfeleinek. Az ajánlat a legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő Digi/Invitel ügyfelek számára érhető el. A kedvezményes ajánlat hűségidő vállalása nélkül vehető igénybe, így az ügyfelek szabadon dönthetnek az előfizetés időtartamáról - írták. A kedvezményes ajánlat havidíjat nem tartalmaz, az ügyfelek csak a felhasznált szolgáltatásokért fizetnek, nagyon kedvező áron.



A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett Digi Communication N.V. magyarországi leányvállalata. A Digi csoport Magyarországon, Romániában, Spanyolországban és Olaszországban van jelen. A Digi Kft. a magyarországi piacon 1998 óta van jelen. A társaság 2018 májusában irányítást szerzett a magyar telekommunikációs piac egy másik, szintén meghatározó szereplője, az Invitel Távközlési Zrt. felett.