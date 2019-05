Tech

Felhasználói adatokhoz férhet hozzá a Huawei?

Titkos "hátsó ajtóval" rendelkezik a kínai Huawei az egyik nagy holland telekommunikációs vállalat hálózatában, amelyen keresztül hozzáférhet a felhasználók adataihoz - írta csütörtökön a De Volksrant című helyi napilap névtelenséget kérő titkosszolgálati forrásokra hivatkozva. Közleményében a kínai távközlési óriáscég meglepődésének adott hangot a jelentéssel kapcsolatban, és arról számolt be, nem fognak reagálni az abban megfogalmazott vádakra, ugyanis azok név nélkül nyilatkozó forrásokból származnak.



A cikk szerint a holland titkosszolgálat (AIVD) vizsgálatot folytat az ügyben, egyebek mellett azt próbálják megállapítani, hogy a biztonsági rés lehetővé tette-e a kémkedést a pekingi kormány számára. Azt nem részletezték, hogy hardveres vagy szoftveres "hátsó ajtóról" van-e szó, és egyáltalán hogyan működik.



Korábban a Huawei egyik szóvivője azt mondta az újságnak, hogy világszerte a helyi törvények betartásával működnek, zárva tartják az ajtót a hálózatukat olyan tevékenységekre felhasználni próbáló kormányok és mások előtt, amelyek sértenék a kiberbizonságot.



Az AIVD nem kívánta kommentálni a De Volksrant cikkét, múlt hónapban ugyanakkor Oroszországot és Kínát megnevezve óva intett attól, hogy "Hollandia olyan államok cégeinek hardvereitől vagy szoftvereitől függjön, amelyek aktív kiberprogramokat folytatnak a holland érdekek kárára".



A három nagy holland szolgáltató közül a KPN és a VodafoneZiggo nem reagált a lap megkeresésére, míg a T-Mobile/Tele2 azt közölte, hogy nincs tudomásuk semmilyen vizsgálatról.



A holland kormányzat által megbízott testület vizsgálatot folytat annak érdekében, hogy miként szavatolható a jövőbeli ötödik generációs mobiltávközlési hálózatok (5G) biztonsága. Stef Blok külügyminiszter szerdán elmondta, hogy hamarosan döntenek arról, részt vehet-e az infrastruktúra kiépítésében a Huawei.



Az Egyesült Államok elnöke szerdán rendeletet írt alá, amely nemzetbiztonsági kockázatok esetén lehetővé teszi majd bizonyos külföldi technológiák vásárlásának betiltását az amerikai cégek számára, illetve kulcsfontosságú amerikai technológiák külföldi eladását. Szakértők szerint elsősorban a Huawei és a szintén kínai ZTE van a rendelet célkeresztjében.



Biztonsági megfontolásokból nemrég az Egyesült Államok, majd Ausztrália, Új-Zéland és Tajvan is kizárta az 5G-hálózatok fejlesztéséből a Huaweit, s Japán is erre készül. Washington szerint Peking kémkedésre használhatja fel a vállalat berendezéseit, a vádak arra a kínai jogszabályra hivatkoznak, amely megköveteli a technológiai cégek együttműködését a hírszerző szervekkel. A kínai kormány és a Huawei ezt tagadja.