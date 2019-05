Erőszak

Saját életét tette fel szavazásra a fiatal lány - az internet népe pedig nem kegyelmezett

hirdetés

Végzett magával egy 16 éves lány Malajziában, miután az Instagramon közzétett egy szavazást arról, hogy meghaljon vagy sem - számolt be róla a Guardian. A fiatal egy fotót osztott meg a közösségi oldalon "nagyon fontos, segítsetek választani, élet vagy halál?" kérdéssel.



Az internet népe úgy gondolta, halálba küldi a lányt, miután a válaszadók 69 százaléka erre voksolt. Miután lezárult a szavazás, megölte magát.



A család ügyvédje szerint öngyilkosságra való felbujtás miatt felelősségre kellene vonni azokat, akik arra szavaztak, hogy meg kell halnia.



Vajon életben lenne még ma is a lány, ha az Instagram-felhasználók nem bátorították volna arra, hogy megölje magát?



Mindenesetre Malajzia fiatalokért és sportügyekért felelős minisztere szerint a tragédia rávilágít arra, hogy országos szinten párbeszédet kell kezdeményezni a mentális egészségről.



Az Instagram februárban jelentette be, hogy blokkolni fogja az önkárosításról szóló felvételeket.

Figyelem!!! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!