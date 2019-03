Üzlet

Naponta több mint hatmillió megtévesztő hirdetést törölt a Google tavaly

hirdetés

A Google 2,3 milliárd, naponta több mint 6 millió, a hatályos irányelveket megsértő hirdetést törölt tavaly, egyebek mellett 58,8 millió adathalász és 207 ezer belépőjegyeket másodlagos kézből árusító hirdetést.



Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott tájékoztatásban felidézték, hogy a megtévesztő és káros online hirdetések miatt 2018-ban a vállalatnak új kihívásokkal kellett szembenéznie. A visszaélések megakadályozására 31 új hirdetési irányelvet léptettek életbe, amelyek a többi között szabályozzák a kriptovaluták vagy a belépőjegyek másodlagos kézből való értékesítésének hirdetését.



Tavaly nemcsak a félrevezető hirdetéseket vette célba a cég, hanem magát a forrást, vagyis a hirdetési fiókokat is. Továbbfejlesztett gépi tanulás technológiát alkalmazva ebből csaknem egymilliárdot törölt a vállalat, majdnem kétszer annyit, mint az előző évben.



Az előző évinél háromszor több, 330 osztályozót vezettek be, amelyek az egyes oldalak szintjén tudják kiszűrni az esetleges problémákat. Így 734 ezer tartalom-előállítót és alkalmazásfejlesztőt zárt ki hirdetési rendszeréből a Google, valamint csaknem 1,5 millió applikációból távolított el, illetve csaknem 28 millió oldalról törölt hirdetéseket az irányelvek megszegése miatt, a hagyományos kézi ellenőrzés és gépi tanulás kombinációját alkalmazó módszerének felhasználásával.

Emellett új szabályzatot bocsátott ki a Google tavaly a politikai hirdetésekre vonatkozóan az Amerikai Egyesült Államok félidős választásai kapcsán. Ennek keretében csaknem 143 ezer választási hirdetést ellenőrzött a vállalat, valamint új jelentést tett közzé a politikai hirdetések átláthatóságáról, amely a választási hirdetések megrendelőiről nyújt információt a felhasználónak. Idén az európai parlamenti és az indiai választásokkal összefüggésben hasonló eszközöket vezet be a cég.



A félretájékoztatásra, gyűlöletkeltésre vagy alacsony minőségre vonatkozó szabályok megsértése miatt a Google tavaly mintegy 1,2 millió oldalról, 22 ezer applikációból és 15 ezer portálról távolított el hirdetéseket. A cég a "veszélyes vagy sérelmes" szabályzat megsértése miatt 74 ezer oldalról vett le hirdetéseket és összesen 190 ezret törölt. Ez a szabályzat tiltja a gyűlöletbeszédet, valamint megvédi a felhasználókat, a hirdetőket és a tartalomszolgáltatókat a gyűlöletkeltő tartalmaktól.



A közleményben hangsúlyozták: a Google továbbra is fellép a félretájékoztató és az alacsony minőségű oldalak ellen annak érdekében, hogy hirdetései csak színvonalas és törvényes tartalomszolgáltatók oldalain jelenjenek meg. A cég folytatja a félrevezető, káros hirdetések elleni küzdelmet, a kártékony szereplők ugyanis folyamatosan új módszerekkel próbálják kijátszani a digitális hirdetési rendszert.



A Google továbbra is legfontosabb feladatának tekinti a felhasználók védelmét, illetve egy olyan hirdetési rendszer működtetését, amelyben a törvényes hirdetők és tartalomszolgáltatók eredményesen működhetnek - közölték. Áprilisban olyan oldalt is indít a cég, amely bemutatja a hirdetőknek a leggyakrabban elkövetett hibákat és tanácsokat ad a szabályzatoknak megfelelő, helyes hirdetések előállításához.